Un dispositivo de 2.000 agentes blindará Valencia ante un 9 d'Octubre «convulso» El refuerzo de 400 efectivos, la cercanía con el aniversario de la dana y la tensión política marcarán la seguridad en la jornada festiva de la Comunitat

Pablo Alcaraz Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:42

«Convulso» ha sido el calificativo con el que ha descrito la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, el ambiente que rodea el 9 d'Octubre de este año. La Junta de Seguridad en la que han participado codo con codo la Delegación del Gobierno y el Consistorio ha planteado un operativo policial para blindar la celebración de la festividad regional en Valencia con más de 2.000 agentes que velarán por mantener el orden público tanto en el castillo de fuegos de la noche del día 8 como en la Procesión Cívica de la mañana del 9 o la manifestación vespertina. Cabe recordar que este 9 d'Octubre viene marcado irremediablemente por la tragedia de la dana, la crispación política generada tras el desastre o el recrudecimiento de las protestas contra Israel y en favor de Palestina cuya tensión ha precisado que se refuercen con hasta 400 efectivos más el dispositivo del año anterior.

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha asegurado que el operativo de seguridad «sin duda alguna va a estar a la altura de las circunstancias» de una festividad que alberga a las miles de personas que salen a la calle a celebrar el día de la región: «Vamos a poner en marcha un operativo de 1.800 efectivos por parte de Policía Nacional para garantizar utilizar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan, como siempre, colaborar y contribuir a que esta jornada sea festiva y de celebración».

«Hemos pedido más refuerzo para atender una situación en unas fechas, en un año donde todos somos conscientes de que podamos garantizar que se pueda celebrar los actos en unas condiciones para que todo el mundo pueda convivir», ha acabado la delegada del Gobierno. En este sentido, de los 1.500 agentes que velaron por la seguridad el año pasado se ha aumentado la plantilla en cerca de 300 efectivos.

Sobre la posibilidad de que no se pueda garantizar la seguridad del president de la Generalitat, Carlos Mazón, y que, en consecuencia el jefe del Consell no pueda asistir a la Procesión Cívica, Bernabé ha señalado que la Delegación del Gobierno no hace recomendaciones «sobre las decisiones personales que cada uno que tenga que tomar». «Cada uno toma las decisiones de si va a un sitio o no», ha zanjado.

Catalá ha comunicado que por parte del Ayuntamiento habrá un total de 500 integrantes del operativo de seguridad formado por Policía Local y Bomberos junto a otros servicios municipales. Esta cifra que supone un incremento de un centenar de efectivos nuevos con respecto al despliegue del año anterior.

La primera edil ha manifestado que le ha trasladado a la delegada del Ejecutivo su «preocupación» por un año «especialmente convulso» en el ámbito social y le ha pedido extremar las medidas de seguridad, sobre todo en la Procesión Cívica, acto que según Catalá ha casi monopolizado el orden del día de la Junta de Seguridad. A su juicio, el público que normalmente acude a esta ver el paso de la Real Senyera por las calles de la ciudad está formado por familias, niños y personas mayores. «Pienso que hay que respetarla y que tenemos que intentar que esa celebración se mantenga con absoluta normalidad», ha aseverado sobre el emblema de todos los valencianos.