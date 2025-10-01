El Consell utiliza 'vixca', una forma que no reconoce la AVL, en el cartel institucional del 9 d'Octubre

El cartel de la campaña institucional de la Generalitat por la celebración del 9 d'Octubre, el Día de la Comunitat Valenciana, que ha presentado ... este miércoles el president de la Generalitat, Carlos Mazón, incorpora tres 'vixca' en referencia a la parte final del himno regional, escritos con una 'x' en lugar de con la 's' que reconoce en su diccionario normativo la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Mazón, preguntado por la presencia de esa 'x' en esta expresión, ha venido a explicar que se trataba de un guiño a nuestra historia, y que además es la forma utilizada originalmente en el himno del Maestro Serrano.

Con todo, la utilización de una forma distinta de la reconocida por la AVL se suma al anuncio realizado por Mazón en el último debate de política general, donde confirmó que presentaría una propuesta para cambiar el nombre del ente normativo por el de Acadèmia de la Llengua Valenciana y en el que vino a censurar que esa entidad se haya separado en los últimos años de la razón de ser -unir a todos los valencianos y acabar con el debate lingüístico- que dio lugar a su creación a finales de los años 90.

Por otro lado, el presidente de la Generalitat ha confirmado este miércoles que participará en la procesión cívica del próximo 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, y ha confiado en que «todo el mundo pondrá de su parte» para que esta marcha que recorre las calles del centro de Valencia «sea eso, una procesión cívica», informa Europa Press.

Así lo ha manifestado durante el acto de presentación de la campaña institucional con motivo del 9 de octubre, al ser preguntado sobre si tiene previsto participar en este acto. «Sí, claro», ha respondido el jefe del Consell. En esta línea, ha deseado que «todo el mundo pondrá de su parte para que sea eso, una procesión cívica».

Precisamente, este mismo miércoles se celebra en el Ayuntamiento de Valencia la junta local de seguridad con motivo del 9 de octubre para concretar el dispositivo de cara a la celebración del Día de la Comunitat Valenciana.

Al president se le ha preguntado también por la defensa de la doble denominación valenciano/catalán hizo esta semana la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant. «No doy crédito a sus palabras, lo escuché y no me lo creía que se dijera eso. Tenemos un Estatuto, una identidad y una historia que es clara y no es subalterna de nadie. Hablamos el valenciano, no hablamos el catalán. Lo dice el Estatuto», ha recordado el president, que ha mostrado su sorpresa por la posición en este debate de alguien «que aspira a ser presidenta de la Generalitat. Le he oído decir que es una bobada defender el valenciano o el agua. Lo tendría que explicar, porque a mí no me cabe en la cabeza que un valenciano pueda decir eso», ha zanjado.