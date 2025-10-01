Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Mazón, este miércoles. LP

El Consell utiliza 'vixca', una forma que no reconoce la AVL, en el cartel institucional del 9 d'Octubre

Mazón recuerda que la forma elegida es al forma recogida en el original del himno regional y confirma que acudirá a la procesión cívica

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:34

El cartel de la campaña institucional de la Generalitat por la celebración del 9 d'Octubre, el Día de la Comunitat Valenciana, que ha presentado ... este miércoles el president de la Generalitat, Carlos Mazón, incorpora tres 'vixca' en referencia a la parte final del himno regional, escritos con una 'x' en lugar de con la 's' que reconoce en su diccionario normativo la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

