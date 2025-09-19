El presidente de la CHJ, recibido con abucheos a su llegada a los juzgados de Catarroja

Un grupo de personas se ha concentrado la mañana de este viernes a las puertas de los juzgados de Catarroja para recibir con gritos y ... protestas al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, que declara como testigo ante la juez que instruye la causa de la dana.

Polo ha sido recibido con carteles en los que hace referencia a la responsabilidad de la CHJ y de su presidente en los daños causados por la riada del 29 de octubre y a la falta de limpieza de cauces y barrancos.

«Nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar», ha aseverado a su llegada. Así lo ha manifestado Polo a los periodistas, a los que ha asegurado que responderá a sus preguntas una vez acabe su comparecencia. Ha reconocido que «venir aquí en estas condiciones no es agradable», pero ha remarcado que no está nervioso ni tiene ningún miedo porque «nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar».