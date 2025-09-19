El presidente de la CHJ, recibido con abucheos a su llegada a los juzgados de Catarroja
Polo declara este viernes como testigo ante la juez que instruye la causa de la dana
REDACCIÓN
Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:09
Un grupo de personas se ha concentrado la mañana de este viernes a las puertas de los juzgados de Catarroja para recibir con gritos y ... protestas al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, que declara como testigo ante la juez que instruye la causa de la dana.
Polo ha sido recibido con carteles en los que hace referencia a la responsabilidad de la CHJ y de su presidente en los daños causados por la riada del 29 de octubre y a la falta de limpieza de cauces y barrancos.
«Nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar», ha aseverado a su llegada. Así lo ha manifestado Polo a los periodistas, a los que ha asegurado que responderá a sus preguntas una vez acabe su comparecencia. Ha reconocido que «venir aquí en estas condiciones no es agradable», pero ha remarcado que no está nervioso ni tiene ningún miedo porque «nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.