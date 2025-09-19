Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El presidente de la CHJ ante la jueza: «Nunca dije que Forata se iba a romper. Pero la consellera no tomaba medidas. Fue muy tenso»
Protestas este viernes a las puertas de los juzgados de Catarroja. Irene Marsilla

El presidente de la CHJ, recibido con abucheos a su llegada a los juzgados de Catarroja

Polo declara este viernes como testigo ante la juez que instruye la causa de la dana

REDACCIÓN

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:09

Un grupo de personas se ha concentrado la mañana de este viernes a las puertas de los juzgados de Catarroja para recibir con gritos y ... protestas al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, que declara como testigo ante la juez que instruye la causa de la dana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  6. 6

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  7. 7 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  8. 8

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  9. 9

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  10. 10 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El presidente de la CHJ, recibido con abucheos a su llegada a los juzgados de Catarroja

El presidente de la CHJ, recibido con abucheos a su llegada a los juzgados de Catarroja