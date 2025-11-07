Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanfran Pérez Llorca, en el último debate de política general.

PP y Vox aceleran a la búsqueda de una investidura lo antes posible de Pérez Llorca

Los populares valencianos consideran que retrasar el acuerdo sería «un error» para ambas formaciones

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:43

Comenta

La propuesta de Juanfran Pérez Llorca como candidato a presidir la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón puede estar tomando velocidad. Los contactos entre el ... PP valenciano y Vox para impulsar la candidatura al debate de investidura del secretario general de los populares de la Comunitat sigue adelante, y en la calle Génova se extiende el convencimiento de que no hay más alternativas reales que la del también alcalde de Finestrat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  2. 2 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  3. 3

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  4. 4 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia
  5. 5 Detenido por darle un martillazo en la cabeza a su vecino en Orriols
  6. 6 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  7. 7

    Quién se mueve por el Parterre, la Valencia más señorial
  8. 8 La historia de la calle J. J. Dómine: a quién está dedicada y por qué fue tan importante para Valencia
  9. 9 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 8 a 14 de noviembre)
  10. 10

    Lara Siscar, el rostro valenciano de la televisión a la que la dana le tocó de cerca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias PP y Vox aceleran a la búsqueda de una investidura lo antes posible de Pérez Llorca

PP y Vox aceleran a la búsqueda de una investidura lo antes posible de Pérez Llorca