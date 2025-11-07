PP y Vox aceleran a la búsqueda de una investidura lo antes posible de Pérez Llorca

La propuesta de Juanfran Pérez Llorca como candidato a presidir la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón puede estar tomando velocidad. Los contactos entre el ... PP valenciano y Vox para impulsar la candidatura al debate de investidura del secretario general de los populares de la Comunitat sigue adelante, y en la calle Génova se extiende el convencimiento de que no hay más alternativas reales que la del también alcalde de Finestrat.

Pérez Llorca tiene a su favor una relación fluida con Vox, circunstancia que facilita el acuerdo entre ambas formaciones. En el haber del hasta ahora síndic de los populares en Les Corts no sólo no aparece una sola referencia crítica con el partido de Santiago Abascal, sino que además el dirigente alicantino ha sido de los que ha tenido claro desde el principio que la estabilidad que requiere el Gobierno valenciano obliga al entendimiento entre los dos partidos que permiten dársela: el PP con sus 40 diputados y Vox con sus 13 escaños. No hay más combinación y no es necesario alargar las negociaciones si el acuerdo está claro.

¿Y está claro? Las fuentes consultadas por este diario son optimistas respecto a la marcha de los contactos. El partido de Santiago Abascal ha enviado mensajes respecto a las exigencias en materia programática que plantea al dirigente popular para darle su apoyo. El rechazo expreso al Pacto Verde Europeo y a la inmigración ilegal. A grandes rasgos, posiciones que Carlos Mazón ya aceptó el pasado mes de mayo como condición necesaria para que el partido de José María Llanos votara a favor de los presupuestos de la reconstrucción.

Vox puede estar pensando en endurecer más aún sus planteamientos en relación con asuntos que resultan prioritarios para su acción política. Pero la posición del PP valenciano es la de propiciar el acuerdo, y hacerlo lo antes posible. No parece que pronunciamientos o iniciativas políticas vinculadas a ambos asuntos vayan a resultar un obstáculo insalvable para la investidura.

El PP valenciano, es cierto, contuvo temporalmente la respiración al conocer este miércoles la decisión de la jueza de Catarroja de citar a declarar, siquiera como testigo, a Pérez Llorca en el marco de la instrucción abierta por la gestión de la dana. No tanto porque el síndic popular hubiera jugado papel alguno en las decisiones adoptadas durante el 29 de octubre y las jornadas posteriores, como por la imagen que de cara a la dirección nacional del partido pudiera tener una citación de la jueza.

El susto inicial, no obstante, se superó pronto. Tanto porque la citación es como testigo y Pérez Llorca no tenía ningún tipo de responsabilidades de Gobierno, como por la lectura del auto de la jueza, en el que se viene a hacer alusión a llamadas de unos pocos segundos de la exconsellera Salomé Pradas y al «vínculo, una cercanía» que le atribuía con Mazón porque en sus contactos telefónicos le identificaba con el apellido del president en lugar de con los suyos propios.

La citación de Pérez Llorca por la jueza de Catarroja no afecta, a ojos de los populares, a sus opciones de investidura

Los populares valencianos consideran que retrasar el acuerdo sería un error para ambas formaciones. Trasladar a la opinión pública de que hay diferencias insalvables o problemas reales de fondo que impiden el acuerdo contribuye a crear un relato a la izquierda y a una interinidad del Gobierno valenciano que, en lo que a la reconstrucción se refiere, no aporta nada bueno.

La candidatura de Pérez Llorca ha sido desde el principio la que el PP valenciano ha manejado de forma mayoritaria como la más solvente para relevar a Mazón. Especialmente a la vista de la negativa de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a participar en esa carrera. Pérez Llorca representa, por cercanía y por complicidad con Mazón, un relevo ordenado, que no requerirá de un cambio de arriba abajo ni de la gestión, ni de los nombres encargados de impulsarla. El secretario general del PP valenciano tiene su propio perfil y sus propias capacidades, pero sus hombres de confianza y su equipo no es en lo sustancial, demasiado distintos de los de Mazón.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado este jueves que la negociación con Vox para consensuar el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat «no va de nombres» sino de dar «estabilidad» y «certezas» a esta autonomía. Tras recordar que la Comunitat Valenciana ya tiene presupuestos para el próximo año, en alusión a las cuentas para 2025 que pueden ser prorrogadas, ha insistido en que, cuanto antes llegue esa estabilidad, «mejor».

Los 'populares' quieren evitar ahora las elecciones en la Comunitat por entender que hay que estar centrados en la reconstrucción tras la dana. Por eso, Feijóo y su mano derecha, Miguel Tellado, han pedido «altura de miras» a Vox para «facilitar» la elección de un nuevo 'president' de la Generalitat. Al ser preguntada expresamente, dado que el tiempo corre en la Comunitat Valenciana, si le consta que estén avanzado las negociaciones con Vox para solucionar la situación, dado que aún no se conoce quién será el candidato, García ha señalado que «esto no va de candidatos ni de nombres, esto va de dar estabilidad a Valencia».