Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Vox, Santiago Abascal. EP

Vox «apretará» al PP para cerrar un pacto por encima de los firmados con Mazón

«Queremos la confrontación total» contra el Pacto Verde y la inmigración irregular, afirma el secretario general de su grupo parlamentario en el Congreso, José María Figaredo

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

Vox encarará las negociaciones con el PP para designar al sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana con una propuesta de ... máximos sobre la mesa. «Queremos la confrontación total» contra el Pacto Verde y la inmigración irregular, las dos líneas rojas que la formación de Santiago Abascal ha marcado en la búsqueda de un pacto para la Comunidad Valenciana, explicó este jueves el secretario general de su grupo parlamentario en el Congreso, José María Figaredo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2 Aemet activa un aviso amarillo este jueves por lluvias fuertes con tormenta en la Comunitat y señala dónde caerán
  3. 3 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  4. 4

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  5. 5

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  6. 6 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  7. 7 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  8. 8

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  9. 9

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  10. 10 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Vox «apretará» al PP para cerrar un pacto por encima de los firmados con Mazón

Vox «apretará» al PP para cerrar un pacto por encima de los firmados con Mazón