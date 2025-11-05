Pérez Llorca empieza a encauzar su candidatura a la investidura como president de la Generalitat

Juanfran Pérez Llorca puede estar un poco más cerca de ser el candidato para la investidura como president de la Generalitat que proponga el grupo ... popular de Les Corts. Y puede serlo –siempre hay que dejar un margen para la sorpresa- porque las impresiones en el seno del PP valenciano apuntan a que el secretario general tiene la posición más consolidada en el partido para ser el elegido. Y porque en Vox se aprecia la disposición a dar luz verde a su propuesta. De hecho, algunos dirigentes populares consultados por este diario entienden que el problema, sólo dos días después de iniciarse los contactos con el partido de Santiago Abascal, pueden ser más los recelos en el seno del propio PP que el acuerdo con Vox para que sus 13 diputados voten al alcalde de Finestrat como nuevo president de la Generalitat.

Con el partido de Santiago Abascal el proceso se da por encauzado, según fuentes conocedoras de las conversaciones. Aunque Alberto Núñez Feijoo y Santiago Abascal conversaron por primera vez sobre este asunto este pasado martes, los contactos que se han venido manteniendo en relación con este proceso han avanzado sin grandes obstáculos. Vox no tiene una preocupación especial por la posibilidad de que haya que acudir a las urnas, pero prefiere un acuerdo que dé «estabilidad». La opción más firme sobre la mesa, y la que genera menos problemas, es la de Pérez Llorca. Y las exigencias que plantea ese partido, vinculadas a rechazar el pacto verde o las políticas de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez no plantean, para los populares valencianos, problemas insalvables.

De hecho, las fuentes consultadas por este diario recuerdan que el propio Carlos Mazón ya tuvo que hacer una declaración, pocas fechas antes de sacar adelante con Vox los presupuestos de la Generalitat de 2025 en la que se mostró muy crítico con la posición del Ejecutivo central tanto con las políticas de inmigración como con los «postulados climáticos extremistas».

El pasado mes de mayo, Mazón compareció ante los medios de comunicación para confirmar el acuerdo con el partido de José María Llanos sobre los presupuestos para la reconstrucción y afirmaba que la Comunitat Valenciana había superado su límite y no admitiría «más repartos de inmigración ilegal». También rechazó abiertamente el Pacto Verde Europeo al considerar que perjudicaba al sector primario valenciano, e incluso afeó que el ecologismo radical hubiera impedido la realización de obras que hubieran contribuido a suavizar el efecto de la riada del 29 de octubre de 2024.

Pérez Llorca, síndic del PP de Les Corts y secretario general de los populares valencianos, no vio mayor problema al contenido de esa declaración realizada por el entonces jefe del Consell. Y su entorno deja entrever que aunque Vox puede elevar su nivel de exigencias ¬–así lo ha asegurado el propio Abascal- no se considera que ese vaya a ser un problema para llegar a un acuerdo.

Otra cosa es el PP de la calle Génova. Algunos dirigentes nacionales de ese partido han expresado en privado su profundo malestar con el propio Pérez Llorca por esa reunión celebrada a finales de la semana pasada en Alicante y de la que salió un acuerdo entre los tres barones provinciales del PPCV y el propio secretario general, dirigido a condicionar la posición de la dirección nacional respecto al relevo de Mazón.

La calle Génova, y en concreto el secretario general de los populares Miguel Tellado, habría expresado al propio Pérez Llorca su desconcierto con un encuentro del que salió la propuesta de aupar a Vicent Mompó como líder del partido, aunque la presidencia de la Generalitat en el caso de renuncia de Mazón –como así ocurrió el lunes- sería ocupada por el propio Pérez Llorca. A la dirección nacional no le gustó el encuentro en sí, no le gustó la filtración y no le hizo ni pizca de gracia que se planteara como una suerte de pulso a la calle Génova y a la candidata que Madrid defendía como relevo de Mazón: María José Catalá.

La alcaldesa de Valencia, que con sus declaraciones viene reclamando prudencia y que su hoja de ruta está en el Ayuntamiento de Valencia, tropieza además con el inconveniente que supone una relación escasamente fluida con Vox, y la falta de un relevo claro en el propio consistorio del cap i casal. Dos problemas que no son menores, y que unidos a su propia situación familiar le hacen alejarse de esa preferencia de la calle Génova.

Tellado apela al «sentido de Estado» de Abascal

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido este miércoles «evitar» unas elecciones en la Comunitat Valenciana porque «ningún valenciano entendería» que ahora se «paralizara» la reconstrucción por el proceso electoral. Por eso, ha apelado al «sentido de Estado» de Abascal para llegar a un acuerdo en la investidura de un nuevo presidente que sustituya a Mazón, máxime cuando, según ha dicho, los votantes de centro-derecha y la sociedad española quieren un pacto entre ambas formaciones.

En el trasfondo de los contactos entre ambos partidos aparece no sólo el debate de investidura del nuevo president, sino también el calendario electoral autonómico, con las elecciones en Extremadura convocadas para el 21 de diciembre. Ambos partidos quieren cuidar sus pasos con el objetivo de no adoptar ninguna decisión que pudiera tener consecuencias negativas sobre esos comicios.