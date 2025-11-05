Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez aborta el intento de la Fiscalía de investigar al excomisionado de la dana por falsificar un título
Juanfran Pérez Llorca, con Mazón y Catalá al fondo, en el último debate de política general de Les Corts. Jesús Signes

Pérez Llorca empieza a encauzar su candidatura a la investidura como president de la Generalitat

Dirigentes populares ven un escenario favorable al acuerdo con Vox, aunque admiten que no se han cerrado los recelos en Génova

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:22

Comenta

Juanfran Pérez Llorca puede estar un poco más cerca de ser el candidato para la investidura como president de la Generalitat que proponga el grupo ... popular de Les Corts. Y puede serlo –siempre hay que dejar un margen para la sorpresa- porque las impresiones en el seno del PP valenciano apuntan a que el secretario general tiene la posición más consolidada en el partido para ser el elegido. Y porque en Vox se aprecia la disposición a dar luz verde a su propuesta. De hecho, algunos dirigentes populares consultados por este diario entienden que el problema, sólo dos días después de iniciarse los contactos con el partido de Santiago Abascal, pueden ser más los recelos en el seno del propio PP que el acuerdo con Vox para que sus 13 diputados voten al alcalde de Finestrat como nuevo president de la Generalitat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  3. 3 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  4. 4 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  7. 7

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  8. 8

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  9. 9 La familia Roig, en el podio de las más ricas de España según Forbes
  10. 10

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Pérez Llorca empieza a encauzar su candidatura a la investidura como president de la Generalitat

Pérez Llorca empieza a encauzar su candidatura a la investidura como president de la Generalitat