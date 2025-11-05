Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pérez Llorca ya está en el epicentro

JESÚS TRELIS

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:23

En medio del revuelo social y político que ha supuesto la caída de Carlos Mazón, reaparece la jueza de Catarroja con otro anuncio de los ... que generan titulares y expectación. Lo ha hecho para pedir que testifique, ni más ni menos, que el propietario del restaurante El Ventorro -que debe seguir sin dar crédito a lo que le está pasando-, el entorno del jefe del Consell en Presidencia y el hombre del momento, el secretario general del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca. El mismo que ve cómo sus opciones para acceder al Palau toman forma a distancia -con Feijóo y Abascal jugando las cartas valencianas- y entre elogios del portavoz de Vox en nuestro parlamento, que aseguró ayer que le cae «muy bien». Todavía no ha llegado a ponerse al frente del Consell y ya está en el epicentro de todo. Si cuaja lo suyo, le espera un año y unos diez meses trepidantes. Para afrontarlo, necesitará un equipo muy sólido. Y ser prudente, tener serenidad y asumir que al puesto accede sólo como gesto de generosidad. Porque el futuro, ya se verá. De un sorbo y sin azucarillo.

