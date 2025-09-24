Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza inicia el proceso para incluir como víctima 230 de la dana a una mujer muerta en un hospital
Miembros de la Mesa de Les Corts. José Cuéllar

El PP veta la propuesta de la izquierda de que Mazón declare ante la jueza de la dana

Los voxistas y populares admiten haber negociado un buen número de resoluciones para sacarlas adelante en Les Corts, a pesar de las discrepancias en materias relacionadas con igualdad y violencia de género

Burguera

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:18

La mayoría absoluta con la que el PP domina la Mesa de Les Corts después de evitar que una socialista sustituyera a Bravo cuando se ... fue del parlamento no deja lugar a dudas de que ha sido con los votos populares que el órgano de gobierno de la Cámara ha vetado una propuesta de resolución que debería haberse votado mañana pero que no ha pasado el corte de la Mesa. Socialistas y nacionalistas habían presentado una iniciativa que tenía las mismas posibilidades de materializarse en algo real que la propuesta lanzada por Mazón para cambiarle el nombre a la AVL. Sin embargo, ni se debatirá. La izquierda incluye en su paquete de resoluciones a debatir en la sesión de este jueves que cierra el debate de política general que se inste al Consell a «participar activamente» en la instrucción que lleva a cabo el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja y se facilite la declaración voluntaria del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  2. 2 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  3. 3 Este es el horno que ha sido premiado con el mejor pan de Valencia
  4. 4

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  5. 5 El Valencia sufre una acción que todavía no se había vivido en España
  6. 6 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  7. 7

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  8. 8 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  9. 9 Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia
  10. 10 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PP veta la propuesta de la izquierda de que Mazón declare ante la jueza de la dana

El PP veta la propuesta de la izquierda de que Mazón declare ante la jueza de la dana