El PP veta la propuesta de la izquierda de que Mazón declare ante la jueza de la dana

La mayoría absoluta con la que el PP domina la Mesa de Les Corts después de evitar que una socialista sustituyera a Bravo cuando se ... fue del parlamento no deja lugar a dudas de que ha sido con los votos populares que el órgano de gobierno de la Cámara ha vetado una propuesta de resolución que debería haberse votado mañana pero que no ha pasado el corte de la Mesa. Socialistas y nacionalistas habían presentado una iniciativa que tenía las mismas posibilidades de materializarse en algo real que la propuesta lanzada por Mazón para cambiarle el nombre a la AVL. Sin embargo, ni se debatirá. La izquierda incluye en su paquete de resoluciones a debatir en la sesión de este jueves que cierra el debate de política general que se inste al Consell a «participar activamente» en la instrucción que lleva a cabo el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja y se facilite la declaración voluntaria del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

La Mesa de Les Corts ha decidido eliminar ese punto, que se incluía tanto en el catálogo de proposiciones presentado por el PSPV como desde Compromís. No se debatirá. De haberlo hecho, hubiera necesitado una mayoría que la izquierda no tiene. De haberse aprobado, no hay ningún tipo de capacidad legal para obligar a Mazón a declarar ante la jueza de la dana, siendo el presidente aforado, lo que implica que su comparecencia en los tribunales debe acotarse al TSJ, y no a un juzgado de instrucción ordinario. Sin embargo, la propuesta ni se votará ni se debatirá. Los populares consideran que la oposición plantea algo que no es legal. A partir de ahí, se entiende que permitir debatirlo es innecesario.

Populares y voxistas han mostrado más receptividad hacia las propuestas de unos y otros, que en algún hasta se han negociado antes de haberse presentado. Si bien hay otras en las que parece que el consenso es más complicado, como la petición de Vox de derogar todas las leyes de Igualdad y Género de la Generalitat, así como suprimir «las direcciones generales de marcado carácter ideológico» de la conselleria que dirige la vicepresidenta Susana Camarero, que obviamente no está muy de acuerdo en la idea voxista de que su departamento está compuesto por áreas «de marcado carácter ideológico».

El PP ha presentado 12 bloques de propuestas de resolución para «seguir profundizando en el cambio en la Comunitat Valenciana» con un total de 364 medidas centradas en la reconstrucción tras la dana, la mejora de la financiación autonómica y la vivienda. Su síndic, Juanfran Pérez Llorca, ha asumido que votará «algunas» de las propuestas de Vox, sin desvelar cuáles porque asegura haberles dado «una ojeada» unas horas después de conocerlas, a la espera de estudiarlas más a fondo. Optimista en esa cuestión ha sido el síndic de Vox, José María Llanos, que asegura que los populares accederan a «buena parte» de sus resoluciones, entre las que ha destacado las relacionadas con seguridad y vivienda.