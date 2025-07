Pérez Llorca denuncia la inacción del gobierno de Sánchez ante la dana

Este martes se cumplen nueve meses desde la dana del 29 de octubre, y el portavoz del Partido Popular en Les Corts Valencianes, Juan ... Francisco Pérez Llorca, ha denunciado la actuación del Gobierno de España, criticando el silencio de Pedro Sánchez. Aparte, ha aprovechado su aparición ante los medios para hablar sobre la reunión que se llevará a cabo este miércoles entre Alberto Nuñez Feijóo y la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud.

«Desde el primer día de la riada, empezaron los bulos», declaró Pérez Llorca. «Empezó la publicidad en las redes sociales intentando intoxicar la información. Después, contradiciendo todas las declaraciones que estaba haciendo el gobierno de la Generalitat respecto a la falta de información», ha denunciado el portavoz ante la reacción inicial del gobierno central.

También ha señalado que «una pericial ha concluido lo mismo: ya no se trata de versiones. Es que la Confederación Hidrográfica del Júcar y AEMET no estuvieron donde tenían que estar y no informaron de lo que estaba pasando».

En relación con la comparecencia que se llevó a cabo el lunes para hacer un balance del curso político, Pérez Llorca afirmó: «Pedro Sánchez no quiso hablar de reconstrucción ni tuvo palabras para hablar de la reconstrucción de la dana». Además, criticó el nombramiento del alto comisionado, que —según denuncia— falsificó documentos públicos. «Hoy hemos tenido conocimiento de que incluso la persona que está al frente de la reconstrucción había falsificado un título universitario para poder desempeñar muchas funciones».

En cuanto a la reunión prevista entre el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y una de las asociaciones de víctimas, el portavoz ha explicado: «El presidente Mazón también ha mediado con la Dirección Nacional para que esas asociaciones puedan reunirse con el presidente Feijóo. No vemos ningún problema con ello». Además añadió que el president de la Generalitat «ya se ha reunido con afectados y con asociaciones, de manera privada con algunas y de forma pública con otras». Ha finalizado su comparecencia dejando claro que el Ejecutivo valenciano está muy presente y que «hay un trato muy cercano con» las asociaciones de afectados.