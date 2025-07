Morant «envidia» el cupo catalán pero evita pedirlo para la Comunitat a través de la cláusula Camps

La líder del PSPV, Diana Morant, alabó ayer todo lo relacionado con el proceso que impulsa su partido para que Cataluña cuente con una «financiación ... singunlar», una extensión del cupo vasco y navarro, en definitiva. Positivo, se supone, ya que la dirigente valenciana «envidia» el modo en que el presidente catalán, Salvador Illa, se sienta a negociarlo con el Gobierno, que obviamente muestra una predisposición total a hacerlo para así contentar al independentismo catalán del que depende las mayorías legislativas sobre las que se apoya Sánchez en en el Congreso. Así pues, si es tan bueno para Cataluña, sería lógico pensar que también lo sería para los valencianos. Esa competencia recaudatoria de impuestos sería casi de automática aplicación a través de una cláusula, la incluida en el Estatut de la Comunitat en 2006, negociada y acordada entre el PSPV liderado por Joan Ignasi Pla y el PP de Camps. De ahí que se conozca como cláusula Camps. Sin embargo, Morant se resistió ayer a reclamar esa aplicación autonomática y estatutaria.

La dirigente socialista «envidia» esa competencia, dice. Sin embrago, lo hace no tanto por lo que supone para los ciudadanos catalanes sino porque, para lograrla, Mazón debería negociarla con Sánchez a cambio de modificar sus políticas fiscales en vez de pedir su aplicación automática por la vía del Estatut a través de la cláusula Camps.

La cláusula es una disposición incluida en el Estatut para que la Comunitat no quede en desventaja frente a otras autonomías en cuanto a competencias y autogobierno. De tal modo que, si una modificación de la legislación estatal incrementa las competencias de una región, la ampliación deberá considerarse automáticamente aplicada a la Comunitat, lo que obliga a las instituciones valencianas a actualizar su Estatut. El PP está rechazando de plano esta nueva competencia para Cataluña. El PSPV la defiende. Sin embargo, preguntada hasta tres veces Morant ayer, la dirigente socialista evitó señalar que vaya a pedir su aplicación en la Comunitat.

«Lo que se está proponiendo es que recaude la Generalitat catalana y que luego haya un compromiso de transferencia para la caja común. Por tanto, a priori, no tiene por qué ser un sistema diferente ni que presente diferencias en cuanto a la redistribución y el compromiso de solidaridad con el resto de territorios», indicó inicialmente.

Insistida sobre el asunto, Morant recordó que el pacto entre el Gobierno y Cataluña también incluye «muchas condiciones», de las que ha resaltado la «suficiencia financiera para cubrir los servicios sociales y públicos», un ámbito en el que coincide la Comunitat: «Somos dos comunidades que no tenemos suficiencia para cubrir los servicios públicos. No es el caso de otras».

De nuevo, la dirigente socialista fue instada a comentar si su partido, a través de su grupo parlamentario en Les Corts, iba a promover algún tipo de iniciativa para aplicar o activar la cláusula y, por tanto, implementar esa competencia tributalia. Y de nuevo, Morant manifestó su «envidia de ver cómo Salvador Illa refuerza los servicios públicos mientras que aquí Mazón los recorta». Y es que, según la también ministra del Gobierno de Sánchez, uno de los «condicionantes» del pacto, ha subrayado, es la «responsabilidad fiscal», por lo que en el acuerdo entre el Gobierno y Cataluña «tampoco cabe ese perdón a los impuestos que está haciendo en la Comunitat».

«Así que sí, yo aceptaría ya las condiciones del pacto entre Cataluña y España para la Comunitat», explicó la dirigente socialista, pero negociando con Sánchez todas esos «condicionantes» que reclama el Gobierno al Consell, relacionados principalmente con que la política fiscal de la Generalitat sea la que considera más conveniente el PSOE. De hecho, Morant criticó que tanto Mazón como la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, «hayan trasladado ya que no se piensan ni sentar con Pedro Sánchez», por lo que se ha preguntado «qué cabe esperar de un gobierno que no se abre ni siquiera al diálogo y que no para de repetir la excusa de siempre de Cataluña y de que el Gobierno de España es un gobierno malvado».