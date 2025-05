Morant admite que la Comunitat debería recibir el FLA pero le pone condiciones al Consell

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, admite que la Comunitat necesita el dinero que otros años, concretamente desde hace más de una década, el ... Gobierno transfiere en julio a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómic). Se trata de más de 2.000 millones de euros para la región más perjudicada por el sistema de financiación, que ahora, además, atraviesa el difícil trance de superar una dana. La Generalitat está al borde del colapso. Sin embargo, Morant pone condiciones. De hecho, el Gobierno pretende condicionar, tanto el sentido del voto del PP en el Congreso como las políticas fiscales del Consell, a cambio del FLA. El Ejecutivo central pretende utilizar la actual asfixia económica de la Generalitat como palanca para que el PP modifique las políticas que anunció en la campaña electoral previa a que Mazón ganase las elecciones, tras las cuales, lo primero que hizo fue anunciar la anulación del impuesto de Sucesiones. Sin embargo, el mango de la sartén lo tiene el Gobierno, y el PSOE lo sabe.

Preguntada este viernes Morant si tiene que llegar ese FLA extraordinario a la Comunitat, la líder de los socialistas valencianos ha respondido: «Pues probablemente tenga que llegar un FLA extraordinario pero en la Comunitat, para pelear ese FLA, lo que tiene que hacer la Generalitat es sentarse de manera leal con el Gobierno de España y no levantarse de las mesas. O que lo que se acuerda por ejemplo en las conferencias sectoriales luego se traduzca en voto en el Congreso de los Diputados. Pero el PP está votando a todo que no en el Congreso de los Diputados y eso tiene consecuencias. Votar en contra al techo de gasto tiene consecuencias y por tanto lo que no se puede es pensar que boicotear al Gobierno de España y que eso luego no tiene una traslación a las cuentas de la Generalitat». Dinero por votos. Más claro, agua.

¿Y si no hay votos? Pues no está claro. Morant no ha querido desvelar si, a pesar de que «tenga que llegar», finalmente llegará. La también ministra no aclarado si el Gobierno tiene la intención de aportar un FLA que ha llegado a la Comunitat ininterrumpidamente desde hace 12 años, con el PP en el Consell y en el Gobierno, con el PSPV al frente de la Generalitat y con Rajoy en la Moncloa, con los socialistas presidiendo los dos ejecutivos y hasta el año pasado, con el PP de vuelta al frente del Consell y con Sánchez al mando de la Administración central.

«Yo lo que invito a Mazón y a su equipo es a trabajar con rigor. Menos pelea pública con el Gobierno de España y que se sienten a ver qué ocurre con las cuentas de la Comunitat. Desde luego, la solución no puede ser que el Gobierno siga inyectando dinero y que ese dinero al final sea para que Mazón le perdone los impuestos a los que más tienen. Ese no es el beneficio que la sociedad busca», ha explicado Morant.

La secretaria general del PSPV ha defendido también la gestión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, criticada por su falta de «sensibilidad» por parte de la patronal valenciana, por boca del presidente de la CEV, Salvador Navarro.

«Entiendo que la patronal quiere defender legítimamente los intereses de los empresarios y las empresarias valencianas, y por eso entiendo que apoya medidas tan importantes que se han puesto encima de la mesa por parte del Gobierno, como las ayudas a las empresas contra los aranceles de Trump. Por tanto, yo le aseguro al presidente de la patronal valenciana que, a día de hoy, y ante la ausencia y la irresponsabilidad del Consell y del presidente Mazón, quien está gobernando para los intereses de los valencianos y las valencianas también de las empresas y de los productores es el Gobierno de España», ha respondido Morant a Navarro.

Para la líder de los socialistas valencianos, la gestión de Montero es la mejor gestión que se puede hacer para la Comunitat: «Absolutamente. Yo quiero recordar que mientras ha sido ministra han llegado más recursos que nunca a todas las comunidades autónomas. El presidente Mazón es el que más dinero ha tenido para gestionar y el que peor ha gestionado. Mientras pide a Madrid, lo que está haciendo aquí son rebajas de impuestos a los ricos o a las nucleares. El señor Mazón les perdona a ellos los impuestos. Cuando uno perdona impuestos a los que más tienen se supone que es que le sobra el dinero y por tanto no entendemos que se pueda practicar esa política y además estar pidiendo y exigiendo dinero al Gobierno de España, eso, Ximo Puig no lo hacía».