La patronal valenciana carga contra Montero por no venir tras la dana: «Falta sensibilidad»

La patronal valenciana admite sentirse «decepcionada» con la actividad política desde que sucedió la dana. Quizá desde antes, pero es cierto que un acontecimiento tan ... brutal permite observar cómo se comportan todos los estamentos sociales en situaciones extremas. El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha admitido que su percepción respecto al modo en que han actuado los dirigentes de distinto signo le ha generado un profundo desencanto.

Especialmente crítico ha sido Navarro con María Jesús Montero, la vicepresidenta primera, mano derecha de Sánchez en el Gobierno, ministra de Hacienda y, sobre todo y a tenor de lo que ha comentado el dirigente de la patronal valenciana, candidata a la Junta de Andalucía. Para el presidente de la CEV, Montero está demasiado pendiente del deseo de los socialistas andaluces de desbancar a Juanma Moreno de la presidencia de la Junta.

«La ministra está muy centrada en Andalucía y no está actuando tanto como ministra de Hacienda, sobre todo en lo que se refiere a regiones como la Comunitat o Murcia», ha señalado el dirigente de la patronal valenciana en relación a la ausencia del fondo de liquidez, que por primera vez en doce años la Generalitat no ha recibido confirmación de que llegará en julio.

Navarro ha desvelado que Montero no le ha contestado a la carta que la CEV envió al ministerio reclamando el FLA. De hecho, este viernes tiene intención de intercolutar con ella «durante diez minutos» en un acto en Madrid donde coincidirán, según ha explicado en una entrevista en À Punt.

«Que la ministra de Hacienda no haya venido a comprobar in situ los efectos de la dana, que es el motivo por el cual nosotros, el Consell y el resto de la Comunitat está pidiéndole más celeridad al Gobierno a la hora de desplegar sus ayudas, demuestra poca sensibilidad. Espero no sea porque esto ha pasado en la Comunitat y no en Andalucía», ha señalado Navarro, que tampoco se ha mordido la lengua cuando ha valorado la escasa incidencia que tendrá la aprobación del presupuesto de la Generalitat para este año el próximo día 29 de mayo: «Si de un presupuesto normal no se ejecuta ni un 60% y tienen desde enero a noviembre para hacerlo, pues hay que pensar en lo poco que se podrá hacer cuando solo tienen de tiempo de junio a noviembre».

En este sentido, Navarro ha reiterado su lamento por la «pérdida de valor del diálogo social» en la Comunitat, una vez los pactos para cerrar el presupuesto entre Vox y PP hayan incluido un recorte a las subvenciones para la actividad institucional de la CEV y los sindicatos«.

A pesar de que el presidente de la CEV ha subrayado la aportación y rápida reacción de algunos departamentos del Gobierno y del Consell, como el Ministerio de Fomento o la Conselleria de Infraestructuras, tanto para unos como para otros ha tenido palabras críticas. Respecto a la Generalitat, Navarro ha advertido de que hay «malestar» en algunos sectores con el uso de fondo finalistas por parte del Consell para asuntos distintos a los que estaban concebidos. En relación al Ejecutivo central, el dirigente de la patronal ha recordado que apenas se han empleado 629 millones de préstamos ICO, que ofrecía 5.000 millones. Al final, de toda la ayuda directa sólo se ha recibido un 7% por parte del Gobierno. Ha faltado agilidad y sensibilidad«.