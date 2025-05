El Consell entrará en colapso en julio si no recibe los 1.900 millones del FLA

La fecha clave es el mes de julio. Y la cifra son 1.900 millones de euros. Si antes de que llegue ese mes la ... administración autonómica no recibe la cantidad que le corresponde del extra FLA, el colapso en los servicios sociales será una realidad. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha vuelto a dar este jueves la voz de alarma por la delicada situación financiera de la administración autonómica. Y ha advertido: «Si eso pasa, la culpa será de Pedro Sánchez».

Merino, entrevistada en À Punt, se ha referido al pago del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario con el que el Gobierno cubre el exceso de déficit de las CCAA. En el caso de la Comunitat Valenciana, ese déficit fue de 2.500 millones de euros. El pago, habitualmente, se produce en un 75% en julio, y el restante 25% a final de año. De modo que en julio, como muy tarde, deberían llegar en el entorno de los 1.900 millones de euros.

Merino ha admitido este jueves que el pago de nóminas puede estar en riesgo si el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene el bloqueo de ese FLA extraordinario. l Gobierno valenciano viene reclamando desde el pasado mes de diciembre que el ministerio de Hacienda modifique la decisión adoptada en la comisión delegada de asuntos económicos en la que se decidió que el extra FLA no se dedicara a cubrir el exceso de déficit. Merino ha recordado que la Generalitat debería recibir 1.900 millones de euros este mes de julio, y ha dicho no poder creer que el Ejecutivo de Sánchez no vaya a acabar adoptando esa decisión. «Hasta ahora lo que han estado haciendo Sánchez y Montero es dar excusas por simple tacticismo político. No puede ser que quieran soltar definitivamente de la mano a los valencianos», ha clamado.

La titular de Hacienda ha lamentado que el Gobierno central esté en una «estrategia política» por la que ahora asfixia a la Generalitat y luego pueda aparecer como su salvador». La Generalitat ha reconocido en las últimas fechas que arrastra una deuda comercial, a fecha de marzo, de 1.455 millones de euros.

La última comunicación del ministerio de Hacienda se produjo la semana pasada, cuando el departamento que dirige María Jesús Montero dejó entrever que su decisión venía condicionada por la falta de un informe de la Intervención General -sobre el dato definitivo del déficit de 2024-, a pesar de que ese dato es conocido desde hace meses.

La consellera ha recordado que, a la negativa a actualizar el extra FLA se suma no sólo que no se reforma el sistema de financiación, sino a que no se han actualizado las entregas a cuenta del modelo, circunstancia que provoca que se reciban al mes 165 millones de euros menos que los que correspondería.

Merino también se ha mostrado crítica con la quita de la deuda y ha señalado que tiene un escaso beneficio para la Comunitat. «Sólo serviría para reducir el déficit en alguna décima, pero no nos permitiría salir a los mercados a financiarse. Y lo primero que hay que solucionar es la financiación, o en dos años estaremos igual», ha zanjado. «Es una trampa, sería doblegarse y blanquear los acuerdos de Sánchez con los independentistas».

Preguntada por la interlocución con el Gobierno central, ha dicho que a nivel técnico con el ministerio es buena, «pero al final las decisiones son políticas y es cuestión de voluntad política». Merino ha dicho que las últimas cartas remitidas a la ministra «no he recibido respuesta». «La interlocución a nivel político es escasa», ha reconocido la consellera.

Respecto a la rebaja del tramo autonómico del IRPF, ha dicho que está «en la hoja de ruta» y ha recordado que la Comunitat es la que tiene un tipo marginal mayor de España, con un 54%, pese a que la renta per cápita valenciana está por debajo de la media, lo que significa que el esfuerzo fiscal que están haciendo los valencianos es mayor. «Tenemos todos los escenarios previstos, pero ese (el de la rebaja del tramo autonómico) tiene mucho impacto y hay que hacerlo de forma meditada», ha señalado.