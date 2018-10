Máximo Huerta: «He sido víctima de un linchamiento; fue brutal» El aún ministro de Cultura Màxim Huerta, minutos antes de presentar su dimisión. / Efe El exministro valenciano se confiesa este domingo en la revista XL Semanal de LAS PROVINCIAS LAS PROVINCIAS Viernes, 26 octubre 2018, 19:53

El periodista y novelista valenciano Máximo Huerta (ya no es Màxim) ha concedido una extensa entrevista cuatro meses y medio después de convertirse en el ministro más breve de la democracia. Tras siete días al frente de la cartera de Cultura, dimitió el 13 de junio. Ahora, con la publicación de su nuevo libro, Paris sera toujours Paris, se confiesa en XL Semanal, que se publica este domingo con LAS PROVINCIAS: «He sido víctima de un linchamiento; fue brutal».

Entre otras revelaciones, el exministro de Cultura explica por qué ha cambiado su nombre de pila: «Ahora soy Máximo. He recuperado la 'o' en las firmas y documentos. He recuperado mi nombre». Además, no descarta volver a la Administración. «¿Un nuevo cargo público? ¿Por qué no? En la vida no se puede decir que no a nada... Por respeto a la vida».