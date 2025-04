José Manuel Prieto: «Hay una pérdida de legitimidad en la función que tiene el Consell»

José Manuel Prieto (PSPV) llega a LAS PROVINCIAS desde la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar, donde ha tratado de la limpieza del río ... Serpis y de los primeros pasos para un futuro parque fluvial que continúe el que ya tiene la ciudad. Inevitablemente, la actualidad política es la que manda en el arranque de la conversación con el alcalde de Gandia.

–¿Qué posibilidades ve a Diana Morant como candidata a la Generalitat? ¿Es la adecuada?

–Sí, claro. Diana tiene todo mi apoyo y creo que es la candidata que la Comunidad Valenciana se merece como presidenta. Como partido tenemos siempre la obligación y responsabilidad de conseguir mayorías sociales amplias que vayan más allá de las siglas del partido y que articulen en una comunidad tan rica y tan variada en comarcas, con una sociología distinta pero con un mismo modelo compartido y que sea capaz de vertebrar el territorio tan extenso que tenemos. Yo creo que se puede hacer un liderazgo como el suyo.

–Vivimos una situación excepcional ¿Ve posible un modelo político de consenso?

–No lo parece; soy uno de los que no ha hecho ningún pronunciamiento público sobre la gestión de la dana porque creo que los alcaldes debemos estar en las cosas que importan. Fundamentalmente ayudar a los vecinos. Y yo, de hecho, en los primeros pronunciamientos que me pedían no reclamé ni siquiera la dimisión del presidente. Pedí que asumiese su responsabilidad y creía que eso podía pasar por ayudar a reconstruir lo que se había perdido más allá de lo irreparable, las vidas humanas. Pero por el tono institucional que estoy viendo creo que no hay ánimo de contribuir. Al contrario, creo que hay ánimo de que las cosas se parezcan a lo que a uno le gustaría que fuesen. Creo que hay una pérdida de legitimidad en la función que tiene el Consell, que ahora mismo sólo debería ayudar a levantar una hipoteca que ya está siendo incluso reputacional.

–Cinco meses después de aquello sigue sin pedir la dimisión.

–Ahora, lo que creo, sin ir más allá, es que el presidente debería convocar elecciones. Debería articularse una nueva mayoría política, sea esta cual sea, que permita una mirada amplia. Creo que además hay una. Con este Consell hay una voluntad de mirada muy corta, de ver cómo salvan este presupuesto, de ver cómo salvan este ejercicio presupuestario y cualquier acción de reconstrucción trasciende a la anualidad de un presupuesto.

–¿Cómo ve la proyección de Pilar Bernabé y dónde la ve a medio plazo?

–Yo como alcalde estoy lejos de las dinámicas de otros ámbitos porque bastante tengo con mi ciudad. Pero bueno, creo que Pilar Bernabé forma parte de toda una generación de valores que se ha incorporado a la gestión. Además, en momentos importantes y complicados, y que está impulsando también nuevas formas de hacer política que a mí me parece importante. Contribuirá seguro, como ya está haciendo, a que el liderazgo de Diana Morant pueda terminar en un proyecto de gobierno de la Generalitat.

–¿La situación actual en el PSPV es buena, mala o mejorable?

–Yo creo que los partidos políticos no somos una finalidad en sí misma, ni los procesos de los partidos son una finalidad en sí mismos. No tenemos que hacer primarias sólo por hacerlas, tenemos que hacerlas porque entendemos que acertar en el partido puede ayudar a ampliar las mayorías sociales y a construir proyectos de gobierno. El mayor error que podemos cometer es confundir los procesos de partido con una finalidad en sí misma.

–¿Pero las primarias han salido bien?

–Espero que sí. Yo creo que cada uno vota en las primarias lo que cree. Yo voté lo que creía y ahora me corresponde ayudar al que gana y a que el partido acierte.

–Hablemos de la dana ¿Qué deberíamos aprender todos de lo que ha ocurrido?

–Primero, la contingencia y la prevención como mejor forma de evitar males mayores. Tan importante es la gestión de la emergencia como la gestión de la prevención, de lo que puede suceder antes de una emergencia.

–¿Qué ocurrió en Gandia?

–La primera alerta roja se declaró en la comarca de la Safor y a las 08:10 se envió a todo el mundo a su casa, a todos los escolares que teníamos en los colegios. Primero los de Bachillerato, que ya habían entrado, luego con el aviso de que no entraran los de Primaria. Y esa fue una decisión que no se entendió pero los políticos estamos para asumir responsabilidades. Afortunadamente nosotros no tuvimos el impacto que han sufrido otros municipios. En la post-dana es evidente que la gestión de lo que sucedió ese mismo día y los posteriores es muy mejorable.

–Decía hace unos días que la vivienda es su prioridad. ¿Qué propuestas tiene?

–Mientras no alcancemos un pacto de Estado entre todas las administraciones en materia de vivienda, los ayuntamientos debemos lanzar planes si queremos que la vivienda sea la prioridad de prioridades. Gandia es una ciudad dinámica que ha crecido en población y eso es porque somos una ciudad atrayente. Y eso puede, a corto plazo, tensionar aún más el mercado de la vivienda.

–¿Cuáles serían las medidas?

–Hace un año pusimos en marcha fundamentalmente dos cosas. La primera, la tipología mixta de algunas parcelas municipales donde se pudiese combinar nueva vivienda para el mercado libre con vivienda protegida y también incentivos fiscales, bonificar el impuesto de construcciones a quienes construyen y bonificar el de bienes inmuebles a quienes compran de 3 a 6 años. También el fomento del alquiler.

–¿Hay más medidas?

–Vamos a ser agentes colaboradores del ICO para ayudar a las líneas de crédito de aquellos que quieran emprender vivienda de obra nueva. La segunda, convertir mediante una modificación de planeamiento algunos bajos comerciales que hace años que ya no son comercios en viviendas. Y la tercera, una circular donde vamos a cambiar la manera de cómo interpretamos la densificación de vivienda. Tenemos que combinar la expansión de la ciudad con lo que ya se ha planeado. Ser una ciudad cada vez más compacta.

– ¿Algunas de esas medidas se podrían trasladar a la autonomía?

–Sin duda, para evitar situaciones como la de que la Generalitat hace dos años que le dimos licencia para unas obras que ni siquiera están licitadas. El proyecto pasa por construir 140 viviendas.

–¿Aboga por una ciudad más vertical?

–¿Por qué no? No es un debate al que renunciamos. Es verdad que no puede ser un debate ilimitado, pero hemos hemos aprobado un incentivo hotelero porque queríamos crecer en plazas hoteleras que supone más edificabilidad, más alturas a cambio de más dotaciones para la ciudad.

–¿He leído que se refiere a la tercera gran transformación de Gandía. Qué quiere decir?

–Pues que están coincidiendo en el tiempo las mayores inversiones públicas y privadas, probablemente de nuestra etapa democrática. Eso se acompaña de dos transformaciones anteriores, en la Transición y a finales de los 90.

–Apuestan también por mejorar la zona industrial.

–La diversificación del modelo productivo. No renunciamos al turismo porque es una parte muy importante de nuestra riqueza pero queremos crecer en industria, no sólo con un polígono que estamos desarrollando alrededor del hospital, además a pulmón del Ayuntamiento.

–¿Inversiones municipales destacadas para este año?

–El desarrollo de Plan de Sostenibilidad Turística, la transformación del eje que une la ciudad con la playa. Añadiría todas las inversiones que tienen que ver con los equipamientos públicos.

–¿Inversiones privadas?

–Por ejemplo, en flota hotelera tenemos más de 40 millones de euros en marcha y vamos a anunciar nuevas infraestructuras hoteleras porque eso nos da competitividad como destino.

–¿Y en el puerto?

–Gandia como sede del Instituto Español de Oceanografía, remodelación de los tinglados y de la zona náutica. También en el entorno de la iglesia de San Nicolás. Haremos del puerto un espacio generador de oportunidades.

–¿Qué proyectos le gustaría que estuvieran este mandato?

–Toda la parte de regeneración y de transformación urbana. En las conexiones, avanzar en alguna sería decisivo. Infraestructuras como el pabellón y el reto pendiente, que en nuestro caso es esa duplicación de la vía del tren para llegar con mejor margen horario a Gandia. Y desde luego, seguir ambicionando. Yo creo que ningún proyecto está nunca acabado. Finalizado el mandato, quiero presentarme con las credenciales del trabajo hecho y con el rumbo hacia dónde vamos.

«Gandia tiene la mejor playa y no es discutible»

Gandia es una de las ciudades de la Comunitat que marcan el rumbo de la oferta turística, motor de la región. Hablar con su alcalde es conocer también lo que depara el futuro para este sector.

–¿Qué modelo turístico tiene?

–El de la calidad y la sostenibilidad, el del sol y playa con complementos muy vinculados al relato de nuestra historia y a la forma que tenemos de acoger a los visitantes. Esto pasa por el turismo deportivo, la parte patrimonial, cultural, ambiental y desde luego, el relato de la experiencia gastronómica.

–¿Prefiere cantidad o calidad?

–Entre la calidad y la cantidad elijo lo primero. Creo que no es una cuestión de número de visitantes. El gasto por turista es importante.

–¿Están las playas preparadas para Semana Santa?

–Tenemos la mejor playa de España y eso no es discutible. A partir de ahí, la limpieza de restos de la dana la adelantamos en la playa urbana y las que está haciendo la Diputación están prácticamente listas.

–¿Las previsiones hoteleras son optimistas?

–Son buenas. Venimos de años muy buenos y 2025 también lo es. La ocupación no ha bajado del 70%. Son buenas para el mes de abril, para Pascua y también son buenas para el verano. Hemos crecido un 30% en turistas extranjeros, trabajamos bien en meses donde antes era más difícil y eso gracias a algo que me parece fundamental, que son las alianzas con el sector privado, con el sector turístico.

–En deportes tienen en proyecto el pabellón Gandia Arena.

–Queremos construirlo con financiación de las tres administraciones Diputación, Generalitat, Ayuntamiento de Gandia y la implicación de la Universidad Politécnica. Crecerá el campus en instalaciones deportivas y ganará la ciudad un espacio para el deporte, pero también para eventos vinculados al turismo y al deporte, que creo son dos ámbitos de trabajo decisivos para la fidelización del cliente y del visitante.