La ministra de Ciencia y líder del PSPV Diana Morant. EP

Paciencia con Morant

Año y medio después de ser elegida secretaria general del PSPV, que otro ministro salga a pedir tiempo para que la líder valenciana se consolide retrata la escasa fortaleza de su posición

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:36

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido «paciencia» y «tranquilidad» para que se consolide en la Comunitat Valenciana el proyecto liderado por Diana Morant, ... de quien no tiene «la más mínima duda» de que será la persona que devolverá el PSPV-PSOE a la Generalitat. Las declaraciones se hicieron públicas este pasado domingo. Morant fue elegida líder de los socialistas valencianos hace un año y medio, en marzo de 2024, cuando la dirección federal de su partido le despejó el camino a la secretaría general al forzar la renuncia a las primarias de Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler.

