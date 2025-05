¿Otra línea roja para Mazón?

La convocatoria del congreso nacional del PP para el primer fin de semana de julio se ha convertido en la enésima prueba de fuego para ... Carlos Mazón. La dana que el 29 de octubre pasado arrasó media provincia de Valencia ha dejado tocada y casi hundida la credibilidad del president de la Generalitat y líder del PP valenciano. La actuación en el Cecopi, los cambios de versión sobre su agenda el día de la dana, no atender la recomendación del líder nacional de su partido de pedir la declaración de emergencia nacional, los autos de la juez que señalan con escaso lugar para la duda la responsabilidad, por inacción, de la administración autonómica… demasiados frentes que llevan a que a Mazón se le esté poniendo fecha de caducidad prácticamente desde el mismo día después de la riada.

El acoso político de los grupos de izquierda al dirigente popular, las manifestaciones en la calle pidiendo su dimisión, o las propias consideraciones de Núñez Feijóo, admitiendo que Mazón estuvo en shock y que, igual que el Gobierno central, no estuvo a la altura… resultan probablemente reproches demasiado contundentes como para poder sostenerse en el cargo. Y aún así, seis meses después de la riada, Mazón continúa al frente de su partido y de la presidencia del Consell, el nivel de crispación social parece con tendencia a descender y en unas semanas puede tener aprobados los presupuestos de la Generalitat de 2025, los de la reconstrucción.

Durante este medio año, Mazón ha contado ya con varias líneas rojas que apuntaban a que su salida resultaba inminente e inevitable. Lo fueron las pasadas Navidades, también las pasadas fiestas de Fallas o el congreso del PP europeo celebrado en Valencia. Mazón no iba a resistir ninguno de esos momentos políticos porque su debilidad política lo haría imposible. Lo ha hecho, porque sigue siendo el president de la Generalitat, y lo que se justifica entonces son las dificultades para encontrarle un relevo, que necesariamente tendría que estar en la bancada del PP de Les Corts. Todas las miradas se vuelven hacia la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que deja meridianamente claro cada vez que se le pregunta que ella no está en eso.

¿Y entonces? El congreso nacional de los días 5 y 6 de julio se perfila como otra línea roja, quien sabe si más complicada de superar. Mazón, como presidente del PP valenciano y del Consell, debería ocupar un lugar destacado al frente de la delegación de su partido en ese cónclave. Además, los movimientos de Paco Camps para pedir el congreso del PP valenciano también van dirigidos a hacer visible la debilidad del president del Consell. «Para hablar de debates internos habrá tiempo, pero de la reconstrucción hay que hablar ahora», vino a decir Mazón este lunes ante los medios de comunicación. El jefe del Consell intenta no salirse del guion. Ahora no hay otra cosa que no sea recuperación.

«Ahora mismo no estamos en eso», se señala desde la calle Génova sobre el futuro de Mazón

Fuentes de Génova se desmarcan de las informaciones que este mismo lunes abundaban en esa línea. «Ahora mismo no estamos en eso», se señala. Quizá ese «ahora mismo» sea la parte fundamental de la declaración. Mazón sigue centrado en la reconstrucción, dice. También en la suya, se asegura desde el PSPV. Está por ver si su partido le concede el tiempo necesario para lograrlo.