«Compromís pagará el precio de romper con Podemos y generar frustración» Héctor Ilueca, cabeza de lista de Podemos en la provincia de Valencia. Viernes, 12 abril 2019, 12:06

En un momento en el que es una constante que dirigentes de Podemos decidan abandonar el partido, Héctor Illueca se estrena como cabeza de lista de Unidas Podemos en la provincia de Valencia. El inspector de trabajo, considerado un hombre muy cercano a Pablo Iglesias, trata de remontar las expectativas de su formación en un momento en el que las encuestas van a la baja y en la que, a diferencia que en las dos últimas elecciones generales, la formación morada no acudirá en coalición con Compromís.

-¿Cómo afronta Unidas Podemos unas elecciones en las que se pronostica una importante caída?

-Lo fundamental es tener claro lo que se dirime en unas votaciones que yo he calificado de materialmente constituyentes porque la ciudadanía se enfrenta a la disyuntiva de si refrenda o no las transformaciones que se han dado los últimos años con las políticas de austeridad. Yo soy optimista ya que las encuestas señalan que un 40% de los votantes están indecisos y que la campaña es decisiva porque vamos a tratar de movilizar esas conciencias.

-¿Era el mejor momento para no reeditar la alianza con Compromís?

-Sin duda alguna no. Nosotros hemos mantenido la mano tendida hasta el final porque siempre hemos pensado que, a pesar de tener diferencias, la unidad era fundamental. Ha sido Compromís el que no ha querido ni tan siquiera sentarse en la mesa a negociar y ellos deben dar explicaciones. Creo que pagarán un enorme precio por ello porque esa frustración que han generado no será gratuita.

«Unidas Podemos sabe qué haría si el PSOE y Cs pactan pero Compromís no lo tiene tan claro»

-¿Por qué debería un valenciano votar antes a Podemos que a Compromís?

-Unidas Podemos ha apoyado aquí un Gobierno del que forma parte Compromís pero tenemos diferencias importantes. Es difícil comprender su posición en cuestiones como el pacto de Toledo y las pensiones ya que en algún momento se descolgaron de revalorizarlas respecto al IPC e incorporaron otros argumentos que empujaban a la pérdida del poder adquisitivo. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y aunque nos hemos equivocado en muchas cosas nadie puede decir que hayamos traicionado ni a los pensionistas ni a las clases populares. Además, vamos hacia escenarios de gobernabilidad complejos. Unidas Podemos tiene claro donde está pero la postura de Compromís respecto a si apoyaría un pacto de Ciudadanos y PSOE no es tan clara.

-La mitad de los diputados de Unidas Podemos no repetirá en su escaño. ¿Qué ocurre para que tanta gente abandone el partido?

-Han ocurrido muchas cosas y una es que nosotros no siempre hemos hecho las cosas bien. De hecho, a veces las hemos hecho muy mal. No obstante, hay un factor de fondo y es que Podemos no es un partido de profesionales de la política y consideramos que ese es el futuro. En la política se está de paso, uno viene a aportar al bien común y transcurrido a un periodo de tiempo uno regresa a su puesto de trabajo con total tranquilidad.

-Iglesias ya ha manifestado la voluntad de gobernar con el PSOE ¿Un Ejecutivo con Podemos apostará por un nuevo sistema de financiación?

-Sin duda. Nosotros queremos gobernar y tenemos una posición muy clara porque creemos que el sistema actual es injusto para la Comunitat. Esta demanda sólo puede corregirse rompiendo con las políticas neoliberales que han laminado la autonomía financiera de las comunidades y han comprometido el futuro del estado de bienestar. A veces, se percibe cierta hipocresía en el PSOE y Compromís cuando se hace bandera de la financiación pero se guarda un vergonzante silencio sobre las políticas de austeridad. El objetivo no es quitar fondos a las comunidades que ahora se benefician sino dar más a las perjudicadas porque sino estamos condenados a una guerra de pobres.

«Si gobernamos habrá una nueva financiación y se aportarán más fondos al sistema»

-¿A Podemos le conviene el adelanto electoral? Se dice que Dalmau apoyó la decisión de Puig.

-Nosotros estábamos preparados para cualquier escenario y por eso se hicieron las primarias en el mes de diciembre. Podía haber un adelanto electoral nacional y también autonómico. No es algo que nos haya preocupado en exceso porque estábamos preparados tenemos un proyecto claro para España y creemos que vamos a salir airosos del proceso.