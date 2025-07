Feijóo mantiene el peso político del PP valenciano pero aparca el futuro de Mazón

La novedad es que no hay novedad. El PP llega a la jornada final de su congreso nacional con la misma percepción de que ... la corrupción en el PSOE deja a ese partido y a Pedro Sánchez ante un precipicio, y que la sombra del consumo de prostitución por parte de algunos de los que han sido sus más señalados cargos convierte su Gobierno en irrecuperable. La caída se producirá y será en un plazo razonablemente corto de tiempo, se mostraba convencido Miguel Tellado ante algunos compromisarios valencianos.

De modo que, con la vista puesta en la calle Ferraz, el congreso de los populares encumbró a Alberto Núñez Feijóo para lanzarlo a la carrera electoral. De eso se trataba en este congreso y no había necesidad de abrir ningún otro frente. Tampoco el PP valenciano, convertido desde el 29 de octubre en el objetivo prioritario de la izquierda por la gestión de la dana que hizo la administración autonómica. La ayuda de los Koldo, Ábalos y Santos Cerdán ha resultado inestimable para contribuir a reconducir esa situación. No está resuelta, ni mucho menos, pero como se suele decir, 'llueve menos'.

El congreso de los populares ha permitido normalizar la situación del PP valenciano. El líder del PPCV Carlos Mazón ha cogido aire, apoyado en el proceso de reconstrucción, y obviamente en el berenjenal de los socialistas, con implicación especial del PSPV por la parte que tiene que ver con José Luis Ábalos. «A cada mención al Ventorro, bastará con recordar los audios sobre prostitución», reflexionaba este sábado un cargo cercano al partido.

¿Y su futuro? Ni una palabra. Tampoco tocaba, claro está, porque de lo que se trataba era de no distraerse con nada que no fuera el foco de Feijóo. La orden de la calle Génova es que eso ahora no toca. No tocaba hasta este congreso nacional, porque no había que cambiar el foco de lo importante.

El entorno del presidente valenciano se ve reforzado con los nombramientos de Feijóo, y en especial con el de Miguel Tellado como nuevo secretario general. La imagen de la delegación valenciana con el nuevo secretario general es el mejor reflejo de esa sensación. Tellado aprovechaba este sábado su intervención ante el plenario del congreso para pedir un aplauso para Macarena Montesinos, secretaria general del grupo parlamentario, «mi alma mater», ha dicho.

La alicantina Montesinos es, con diferencia, la dirigente popular en Madrid más cercana a Carlos Mazón. Tellado ponía en valor la labor realizada por las mujeres del PP, para dejar en evidencia que en el PSOE son mercancía. Y una de las que citaba era a «la gran e irrepetible Rita Barberá». En otro momento de su intervención, el nuevo número dos de los populares deslizaba «sospechas de mordidas del nuevo mirlo blanco de Sánchez», en referencia a Rebeca Torró, nueva secretaria de Organización del PSOE.

Feijóo mantiene el peso político del PP valenciano. Quizá hace unos meses podría pensarse que eso no sería así, que habría un cordón sanitario en el congreso nacional sobre todo lo que sonara a valenciano. Las circunstancias han cambiado, y la presencia de valencianos en los órganos de dirección del partido no se han visto alterados.

Y la influencia en la ponencia política ha sido la que cabía esperar. Génova acepta las principales peticiones del PPCV, como la exigencia del FLA mientras no se apruebe la reforma del sistema de financiación, la prioridad de las infraestructuras hidráulicas que sirvan para proteger a las personas, y el rechazo a que las administraciones públicas hagan caja poniendo intereses e impuestos a las ayudas ante catástrofes. «El tiempo de maltratar a la Comunitat de Pedro Sánchez se está acabando», señaló César Sánchez. ¿Y el fondo de nivelación? La histórica reivindicación de los populares valencianos se da por «asumida» en la declaración de Córdoba de marzo del año pasado.

En la jornada de este sábado, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha reivindicado un nuevo sistema de financiación «transparente, equitativo y estable», en plena igualdad para todos los españoles «vivan donde vivan». Moreno también advertía de la necesidad de elevar los niveles de ejemplaridad «tan altos como sea posible». El presidente andaluz, como Fernández Mañueco, han intervenido ante el plenario. Este domingo lo hará la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, además del propio Núñez Feijóo. El único valenciano en el comité de dirección, Esteban González Pons, animaba a su partido a «mirar alto». «Necesitamos un presidente del Gobierno que no mienta, que actúe de buena fe», ha dicho.