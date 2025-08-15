Feijóo advierte a Sánchez de que los incendios son «una crisis nacional» y carga contra «la política cutre»

«Una crisis nacional». Alberto Núñez Feijóo no ha ahorrado calificativos para definir los incendios que azotan el país por los cuatro costados y ha ... pedido al Gobierno la intervención del Ejército para colaborar en la extinción de la ola de incendios que asola estos días España. Además, ha acusado al Gobierno de «provocar» a las comunidades autónomas que están gestionando esta «crisis nacional» y ha advertido que «queda lo peor».

En una visita al puesto de mando avanzado de Palacios del Sil de la Junta de Castilla y León junto al presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha cargado contra «la política cutre, de los tuits groseros y de la permanente intensidad en las provocaciones, que son sorprendentes además cuando vienen del Gobierno«, en referencia a los mensajes en tono irónico que publicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, el lunes por la noche. »Que el Ejecutivo esté provocando a autoridades de CCAA que están gestionando esta situación de crisis incendiaria no ocurre en ninguna democracia occidental», ha señalado, Además, ha acusado al Gobierno de «provocar» a las comunidades autónomas que están gestionando esta «crisis nacional» y ha advertido que «queda lo peor».

En opinión del líder de la oposición, se necesitan medios «extraordinarios», por lo que ha llamado al despliegue de la «maquinaria pesada» del Ejército a través del Ministerio de Interior, Protección Civil y en coordinación con las CCAA. Aún así, ha especificado que no ha pedido la declaración del nivel 3 de emergencia de Protección Civil -que daría el mando de la gestión al Ministerio del Interior-. Por esta parte, también ha recalcado que las CCAA tampoco han pedido el nivel 3 y que tampoco el Gobierno lo ha decretado.

Retraso en pedir ayuda

Por otro lado, ha echado en cara que el Ejecutivo central haya tardado «diez días» en pedir ayuda al Mecanismo Europeo de Protección Civil. Asimismo, ha criticado que esta mañana haya sido «la primera vez» que las CCAA han recibido «notificaciones del Ministerio del Interior para una coordinación de efectivos» entre las autonomías.

Paralelamente, se ha producido otro rifirrafe entre Puente y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, depués de que este último haya calificado al ministro se «mamporrero» del Gobierno por su «lamentable» actitud «frívola e irresponsable», ayudando a la «desafección política y el descrédito», tras la polémica sobre el tono de los tuit del ministro por el incendio de Tarifa.

«Estaría bien saber desde qué rincón del planeta, Juanma Moreno me ha llamado mamporrero. Porque sigue sin aparecer. Es, como él decía en 2018, cuando estaba en la oposición, un Presidente desaparecido», le ha respondido Puente a través de las redes sociale.