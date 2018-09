La Policía se plantea expulsar por terrorismo a un líder musulmán de Salt Su salida se produciría por la vía administrativa y no penal, con lo que no debería comparecer ante un juez EFE Salt (Girona) Domingo, 9 septiembre 2018, 19:35

La Dirección General de la Policía tiene una propuesta de expulsión por terrorismo del vicepresidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña y presidente del Centro Cultural Islámico Imam Malik de Salt (Girona), Mohamed Attaouil.

Según ha informado TV3, la Policía quiere expulsar a Attaouil «por la vía administrativa, no penal», con lo que no debería comparecer ante un juez, una medida «excepcional» que se aplica en casos de amenaza a la seguridad nacional o que suponga un riesgo para la convivencia.

La Policía considera que este dirigente musulmán tiene relaciones con personas que han sido detenidas por actividades vinculadas con el terrorismo y que en sus círculos íntimos ha defendido la «yihad bélica».

Sin embargo, Mohamed Attaouil ha declarado a TV3 que no ha cometido «apología del terrorismo» y reclama: «Si yo he cometido uno o dos delitos de terrorismo tengo que estar en la cárcel, antes de expulsarme tengo que pasar por un juez».

El abogado de Attaouil, Iván Jiménez, ha denunciado, por su parte, que no se trata de una sentencia de judicial, sino de «un intento de expulsar a alguien sin la intervención de un juez». El letrado se ha preguntado por qué no lo llevan «inmediatamente a la Audiencia Nacional» o bien por qué no se encuentra en prisión preventiva «si es tan peligroso».

La decisión final corresponderá a la secretaria de Seguridad del Ministerio del Interior que, el pasado mes de abril, dictó una resolución de expulsión contra el presidente de la de la Unión Islámica de Imanes y Guías de España, Alaa Mohamed Saíd. Mohamed Saíd, quien residía en Logroño, fue expulsado por ser «una amenaza real para la seguridad nacional» como expansor de la doctrina «salafista-wahabí».