De la empresa a la política valenciana Felipe Carrasco, Rafael Pardo y Emiliano García El presidente de la patronal autonómica considera necesaria la militancia activa para fomentar una administración más ágil Felipe Carrasco, Rafael Pardo y Emiliano García se incorporan a las candidaturas con la voluntad de introducir pragmatismo y cambios reales JUAN SANCHIS VALENCIA. Viernes, 12 abril 2019, 02:56

El primero en anunciar su entrada en la política fue Emiliano García. El conocido empresario ocupará el segundo puesto en la candidatura municipal encabezada por Sandra Gómez en Valencia. Una de las sorpresas de la lista autonómica del PP fue que Felipe Carrasco, secretario general de la industria textil española, estaría en el tercer puesto. Fernando Giner, por su lado, ha anunciado esta semana la incorporación a su proyecto de Rafael Pardo, presidente desde hace años de la Asociación de Trabajadores Autónomos en la Comunitat.

Son tres fichajes de relumbrón y confirman que la frontera entre empresa y política es permeable. Para Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), esta transferencia no es sólo buena, «sino necesaria». Navarro apuntó que hay que «cambiar la visión que tienen los políticos, que antes eran de raza y ahora son del aparato». «Los empresarios y las familias somos quienes hemos hecho los deberes durante la crisis. En cambio la administración tiene todavía muchas asignaturas pendientes», señaló.

Salvador Navarro expresó un deseo: ¡Ojalá para ser gestor político se pidiera haber estado antes trabajando en una empresa!». Para el presidente de los empresarios, con ello se aportaría «una visión más pragmática, lógica empresarial y hacer más ágil la administración».

Sin palabras tan crudas, un tanto más matizadas, pero los tres candidatos parecen respaldar la visión que ofrece el presidente de la patronal autonómica. Emiliano García indicó que su salto venía motivado en gran parte por el deseo de estar «donde se influye de verdad, donde se toman las decisiones». Aunque también ha jugado en favor de su decisión el momento actual. «Me preocupa la vuelta de la ultraderecha rodeada con una aureola romántica y creo que es el momento de dar el paso», señaló.

Rafael Pardo, por su lado, explicó que no «he podido desaprovechar la oportunidad de impulsar las propuestas que los autónomos venimos pidiendo desde dentro de la administración».

En la misma línea se pronunció Felipe Carrasco para quien es momento de aportar, «de ser canal de transmisión» después de haber estado años «tocando la realidad de manos de los empresarios del textil, que son quienes tienen conocimiento directo de la realidad».

Los tres están convencidos de poder sumar, de aportar a los distintos proyectos a los que se han incorporado. Emiliano García precisó que «soy una persona con sentido común y creo saber gestionar y en eso me quiero centrar».

Rafael Pardo indicó que «puedo aportar pragmatismo y el conocimiento real del mundo de la empresa», explicó. En este sentido, señaló que el político habla de emprendimiento, «que es muy importante, pero a veces se olvida de quien es ya autónomo, que también necesita respaldo».

Felipe Carrasco consideró que ahora «puedo sumar con mi conocimiento para mejorar la situación de la industria en la Comunitat, poner mi granito de arena después de estar casi veinte años trabajando codo con codo con los empresarios».

Distintas sensibilidades

Los tres candidatos han decidido dar el salto a un sector que no es el más valorado en la sociedad. Pero parece que saben lo que hacen. Un mundo, que según Salvador Navarro, abusa de la demagogia en temas como los salarios. «Me parece que el presidente de la Generalitat, que gestiona un presupuesto inmenso tendría que cobrar más», apuntó.

«Lo he pensado bien. No habría políticos corruptos si no hubiera empresarios que corrompen. Es algo que hay que extirpar de una sociedad sana», explicó García. Pardo reconoció que existe un hartazgo con los políticos y que tendrá que dejar de dedicar tiempo a la empresa, pero es la oportunidad de cambiar cosas. Mientras, Carrasco asume el cambio como un reto: «siempre son los que me han motivado y no ha sido una decisión tomada a la ligera».

Emiliano García se ha incorporado al PSPV, Felipe Carrasco al PP y Rafael Pardo a Ciudadanos. «Nadie podrá decir que los empresarios somos de un partido», bromea Salvador Navarro.

Todos ellos dicen estar cómodos en sus nuevas ubicaciones. Rafael Pardo, en este sentido, reconoció que se siente identificado con el proyecto de Ciudadanos y, concretamente, con el que lidera Fernando Giner. Emiliano García puntualizó que «nunca he ocultado que soy un votante de izquierdas, del PSPV», mientras que Felipe Carrasco, por su lado, señaló que, aunque independiente, siempre se ha sentido cercano a posiciones de centro derecha. Ahora han tenido la oportunidad de materializar algunas de sus inquietudes.