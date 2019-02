Eduardo Zaplana, cazado en un hotel, habla de traer cinco millones: «En España me van a decir, '¿usted dónde va?'» LP La UCO captó la conversación a través de un dispositivo de escucha en el recinto hotelero colocado en el lugar donde mantenían la charla A. RALLO Valencia Miércoles, 13 febrero 2019, 17:02

Eduardo Zaplana mantuvo un encuentro en el hotel Wellington de Madrid con el conocido letrado Fernando Belhot, sospechoso de haber participado en algunas operaciones de ocultación de fondos. La UCO captó la conversación a través de un dispositivo de escucha en el recinto hotelero colocado en el lugar donde mantenían la charla. Son varios los momentos, en los que no se ha podido transcribir el audio debido a las interferencias.

El exministro parece estar preocupado por las novedades de las pesquisas respecto a Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid y teme que se pueda producir una «contaminación» que puede afectarle. «Yo creo que estos no tienen nada y tienen la de Dios», le dice al letrado respecto a las investigaciones policiales. Añade que su suegro, un empresario, le está proponiendo negocios. Pero el expresidente quiere optar por la prudencia. «Hay que parar, hay que parar», aconseja.

Admite que ahora ya no está recibiendo dinero de Andorra y su consejero le pregunta acerca de las necesidades futuras de dinero. «Ahora necesitaría, pero a corto plazo mí me pasa lo mismo. Yo tengo mi sueldo, que es un buen sueldo... Yo puedo sacar, que no pasa nada... Pero no puedo sacar cinco millones de...Primero porque no los tengo ahora porque me he metido en un problema, pero segundo es que aunque los tuviera. Ante la falta de argumentos para justificar cómo aflorar ese dinero, el expresidente reflexiona: «En España me van a decir, ¿usted dónde va?». Ambos hablan acerca de los métodos para reintegrar el dinero y de la dificultad de hacerlo con billetes de 500 euros. Zaplana, corrige y apunta que con los de 50 sí podría.