En directo: Leire Díez sostiene que no ha actuado «en nombre» del PSOE en presencia de Aldama

09:45

Leire Díez confirma que «no habrá preguntas»

La ex directora de Filatelia en Correos, Leire Díez, ha convocado a la prensa para una «comparecencia pública» pero ha advertido a los medios de comunicación que no permitirá preguntas. «Es una declaración» ha dicho al ser preguntada por el formato de no aceptar preguntas de los medios.