El diputado Bort publica y luego retira sus viajes de acompañante de bomberos El diputado de Medio Ambiente, Josep Bort. / raquel abulaila Introduce en el portal de transparencia del consorcio los datos de sus desplazamientos a Portugal y Rumanía y luego los suprime JC. F. M. VALENCIA. Martes, 30 octubre 2018, 00:44

El diputado de Medio Ambiente, Josep Bort, que durante toda la semana pasada se desplazó hasta Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, para presenciar el campeonato mundial de excarcelación de atrapados en accidentes de tráfico, decidió ayer hacer públicos los desplazamientos que realizó en 2015 y 2017, y que le llevaron a Portugal y Rumanía respectivamente, para seguir los certámenes celebrados durante esos años. Los hizo públicos durante unas horas, porque poco después decidió retirar esos dos viajes, aunque sí que difundió otro, en esta ocasión a Suecia.

Tal y como ha venido relatando este diario, el viaje a Sudáfrica de Bort -el diputado que el pasado mes de agosto utilizó el elevador del taller del parque móvil de la corporación provincial para que se revisara su vehículo particular- no fue el único desplazamiento al extranjero realizado por el dirigente de Compromís. En 2015, a los pocos meses de llegar al cargo, Bort se desplazó hasta Lisboa para acompañar a los representantes valencianos que participaban en el certamen celebrado en la capital lusa. En 2016 el mundial se celebró en Brasil, pero Bort no pudo desplazarse hasta ese país. Y en 2017 de nuevo Bort acompañó a los bomberos al campeonato mundial celebrado en la ciudad rumana de Targu Mures.

Este diario reseñó la pasada semana que Bort no hacía mención a ninguno de sus viajes al extranjero, ni en el portal de transparencia de la Diputación de Valencia ni en el del consorcio provincial de bomberos que él preside.

En la web figura ahora un viaje de Bort a Suecia el pasado mayo que no estaba hace una semana

Ayer, sin embargo, ese silencio cambió. En el apartado de transparencia del consorcio provincial figura una nueva pestaña sobre 'Viajes de la presidencia fuera de la Comunitat (años anteriores)'. Ayer por la mañana, al acceder a esta pestaña, se podía observar que figuraban los viajes realizados a Portugal y a Rumanía, así como los correspondientes gastos realizados. En el enlace seguía sin aparecer el viaje a Ciudad del Cabo que ha tenido ocupado durante toda la semana pasada al diputado de Medio Ambiente, a pesar de la agitada situación laboral en la que se encuentran los bomberos del consorcio -que llegaron a concentrarse a las puertas de las instalaciones del consorcio provincial-.

Pero esos datos de los viajes a Portugal y Rumanía, que por la mañana eran públicos, desaparecieron unas horas después. La pestaña seguía figurando en la web del consorcio, dentro del apartado correspondiente a la presidencia y vicepresidencia del consorcio, pero al acceder a ella no aparece ningún tipo de información.

No es el único cambio. A diferencia de la semana pasada, cuando este periódico alertó de que en este portal de transparencia no figuraba ningún viaje al extranjero en la única pestaña de desplazamientos que resultaba accesible -'Viajes de la presidencia fuera de la Comunitat'-, ayer sí que apareció un viaje del diputado de Medio Ambiente fuera de España. Se trata, en concreto, de un desplazamiento a Malmoe (Suecia), que tuvo lugar entre el 23 y el 25 de mayo de este año. ¿El motivo? En la web se puede leer el siguiente texto: 'Visita fábrica Scania. Presentación Chasis para vehículos de emergencias a la que asisten diferentes cuerpos de bomberos, UME, Bomberos de Madrid y empresas de equipamiento como Rosembauer, Iturri y otros'. Se añade además que el desplazamiento no tuvo gastos. El viaje a la ciudad sueca figura junto a los que ya aparecían la semana pasada a Pontevedra, Alcañiz e Ibiza.

En el mismo portal de transparencia se ha añadido otra novedad. Si hasta la fecha no se podían conocer los datos correspondientes a los 'gastos protocolarios del Consorcio y gastos de viajes generados por los miembros de los órganos de gobierno de los años 2016 y 2017, ahora ya se pueden consultar esas cifras -aunque son datos globales, sin especificar a quién pertenecen-. Ciudadanos ya ha anunciado que solicitará información sobre estos viajes del diputado de Compromís. La diputada Mamen Peris ha exigido incluso la dimisión de Bort como responsable de Medio Ambiente.