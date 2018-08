La defensa de Zaplana recurrirá a la Audiencia Provincial la cuarta negativa de la jueza a su excarcelación por «riesgo vital» Eduardo Zaplana, en un registro. / EFE El fallo rechaza el informe firmado por el médico de La Fe que realizó el trasplante de médula al ex presidente de la Generalitat REDACCIÓN Valencia Miércoles, 8 agosto 2018, 07:57

La defensa de Eduardo Zaplana ha anunciado esta mañana que recurrirá ante la Audiencia Provincial la negativa de la jueza del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia a dejarle en libertad o bajo arresto domiciliario, tal y como solicitó la semana pasada aportando un informe médico firmado por Guillermo Sanz, jefe de Sección de Hematología Clínica y de la Unidad de Trasplante Hematopoyético del hospital público La Fe y especialista que realizó el trasplante de médula al ex ministro y ex presidente de la Generalitat Valenciana. En el documento se advertía del «riesgo vital» por infección que Zaplana corre en caso de continuar en el centro penitenciario.

La Audiencia Provincial de Valencia es la siguiente instancia judicial en la que se puede presentar el recurso de apelación y es el único tribunal que puede decidir al respecto. El abogado de Eduardo Zaplana acude a este órgano solicitando amparo, tras las cuatro negativas del Juzgado de Instrucción y atendiendo al grave riesgo para la vida del paciente, ya que se trata de «una cuestión puramente humanitaria». El informe médico que no ha prosperado alerta del «deterioro acusado del estado general» del paciente y señala que «la probabilidad de presentar una infección grave con riesgo vital en los próximos tres meses es cercana al 100%». La juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia considera que el informe médico está basado en opiniones e informes de prensa y por ello no ha querido tenerlo en cuenta. En el documento, el doctor Guillermo Sanz especifica que «un retraso de horas en su diagnóstico y tratamiento adecuado comprometería seriamente su vida» y añade que «al parecer las actualizaciones de tratamiento no se efectúan de forma inmediata debido a las carencias de personal facultativo del centro».

En este sentido, fuentes próximas a Eduardo Zaplana recuerdan que el pasado 3 de agosto la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) criticaba precisamente la «gran falta de personal» en las cárceles valencianas e informaba de que, en el centro de Picassent, dónde está interno Eduardo Zaplana, «tendría que haber 21 médicos, más un subdirector médico y un subdirector médico adjunto», pero «de esos 23 sólo hay nueve, de los que cinco están de baja médica». Así mismo, se denunciaba que en el centro de Picassent «solamente hay un médico de guardia».