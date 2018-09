Cs diseña su estrategia para presentar listas en todos los municipios de la Comunitat Argüeso, secretario de organización de Cs / LP La cúpula autonómica convoca a los secretarios de organización con el objetivo de fortalecer la estructura del partido FRANCISCO RICÓS Valencia Lunes, 3 septiembre 2018, 18:52

Ciudadanos pretende acelerar su implantación en todos los municipios de la Comunitat. Este es el objetivo que se marcará en una jornada que el partido naranja va a celebrar mañana, muy posiblemente en Valencia, en la que reunirá a sus secretarios de organización comarcales para poner negro sobre blanco el análisis de la situación orgánica de la formación.

El secretario de organización de Ciudadanos en la Comunitat, Emilio Argüeso, ha solicitado la elaboración de un informe exhaustivo sobre la implantación del partido y su expansión en la Comunitat. El dosier se remitirá al secretario de organización, Fran Hervías, y servirá para decidir la estrategia de las próximas elecciones locales y autonómicas. Argüeso indicó que la vida interna del partido goza de una excelente salud. «El objetivo es alcanzar prácticamente el 100% de la población y de los municipios del territorio valenciano«, anunció.

La finalidad que persigue Ciudadanos es poder presentar listas en las elecciones municipales en la mayoría de los 542 municipios de la Comunitat Valenciana, un reto difícil de alcanzar sólo en manos, de momento, de los grandes partidos, en especial del PP. En Cs tienen claro que cuantas más candidaturas presenten en mayo del año próximo más apoyo, previsiblemente, dispondrán los integrantes de las tres listas autonómicas en las que tienen puestas grandes expectativas. La cúpula de Cs busca disponer de una estructura más amplia porque consideran que las listas municipales, si son buenas, sirven de tirón para las autonómicas. Además, el crecimiento territorial será el apoyo sobre el que se base la campaña de las elecciones generales de junio de 2020, en las que previsiblemente Albert Rivera optará a la Moncloa.

Esto no supone que en las autonómicas y municipales la militancia de Cs no vaya a dar el máximo esfuerzo. Para activar el mecanismo electoral, Argüeso se va a recorrer todas las agrupaciones para reunirse con los afiliados y los miembros de las juntas directivas. La formación naranja, no obstante, no quiere que se repitan los errores de 2015, cuando abrió las puertas de la formación con escaso control para obtener más listas. Después tuvo que gestionar muchos problemas al no haber efectuado un exhaustivo control sobre los candidatos.