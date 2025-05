El Consell se harta del Gobierno de Sánchez: «Quiere asfixiar a la Comunitat»

El pleno del Gobierno valenciano ha aprobado este martes una declaración en la que reclama lealtad institucional al Ejecutivo central para que desbloquee el Fondo ... de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario para poder atender el exceso de déficit de ejercicios anteriores y evitar así el colapso de los servicios públicos fundamentales. En declaraciones posteriores, la vicepresidenta primera y portavoz del Consell Susana Camarero ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer asfixiar a la Comunitat Valenciana. «Nada justifica que en el año más difícil no esté aprobado el FLA», ha sentenciado.

A preguntas de los medios de comunicación, Camarero ha señalado que no contar con el FLA «es dejar tirados a esos proveedores y también el servicio que prestan». La portavoz ha recordado que el argumento de que no se haya aprobado senda de déficit no se sostiene «porque el año pasado tampoco hubo y si que se dispuso el FLA». La vicepresidenta ha recopilado: «No hay financiación, no hay recursos a fondo perdido, no hay fondos europeos, y lo que sí que hay es una asfixia permanente del Gobierno de España».

Camarero ha admitido que el Consell empieza a tener problemas para pagar a sus proveedores y ha detallado que, en el caso de las residencias, «no pagar a los proveedores supone no pagar a estas entidades, y eso impacta en los profesionales que trabajan en esas entidades». Preguntada por si se justifica exigir ese FLA y al mismo tiempo bajar impuestos, Camarero ha señalado que una y otra medida no tienen nada que ver. «La liquidez es lo que permite pagar facturas a los proveedores, y la reforma fiscal permite ahorros a los ciudadanos», ha zanjado.

La consellera ha asegurado que las CCAA gobernadas por el PP exigirán que en la Conferencia de Presidentes se aborde la reforma del sistema de financiación y la aprobación de un fondo de nivelación. «Y en el caso de la Comunitat también pediremos ese extra FLA», ha añadido.

El texto recuerda que el Gobierno de España decidió el mes de diciembre pasado excluir la financiación correspondiente a las desviaciones del objetivo de déficit de las comunidades autónomas, lo que supuso la no aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario por primera vez desde la puesta en marcha de los Mecanismos de Liquidez del Estado en 2012. «La decisión se produjo en el peor momento de la Comunitat Valenciana, que es la peor tratada de España por el Sistema de Financiación Autonómico y que además se enfrenta al reto de la reparación social y económica tras la mayor catástrofe natural de su historia», se señala.

La declaración institucional señala que la no aprobación del FLA extra «pone en peligro los servicios públicos fundamentales de los valencianos y asfixia a los proveedores de la Generalitat Valenciana que, al contrario que en años anteriores, no pueden tener un horizonte de cobro concreto, lo que les provoca una enorme incertidumbre y obstaculiza que adopten sus propias medidas de gestión de la tesorería».

El texto recuerda que el president de la Generalitat se dirigió por carta a Pedro Sánchez para reclamarle la aprobación del extra FLA, y que este trató de justificar la eliminación de dicho mecanismo en la no aprobación de la senda de objetivos de déficit para el periodo 2025-2027. No obstante, en su escrito, «remarcó que en el mes de abril, una vez la Intervención General del Estado verificara el cumplimiento de los objetivos de 2024, 'se podrá constatar la existencia de desviaciones registradas individualmente por algunas comunidades en sus objetivos de equilibrio'».

A la fecha actual, 20 de mayo, el FLA extraordinario no ha sido aprobado y la Generalitat Valenciana sigue sin notificación al respecto del Gobierno de España, «sufriendo graves problemas de liquidez y la imposibilidad de generar crédito para el pago a proveedores». De hecho, se añade, las entidades proveedoras de la Generalitat «se enfrentan a una situación angustiosa y representan un porcentaje muy elevado del empleo y el PIB de nuestra Comunitat, además de prestar servicios esenciales en materia de Sanidad, Educación y Bienestar Social».

Por este motivo, el Consell recuerda al Gobierno de España «que la Comunitat Valenciana mantiene un déficit estructural, no por gastar más que el resto de autonomías sino por los menores ingresos del sistema de financiación y que, como consecuencia, es la comunidad más endeudada en términos de PIB -con la consecuente carga financiera-«. Y reclama al Gobierno de España «compromiso con los valencianos, responsabilidad y lealtad institucional con esta autonomía en el peor momento de su historia reciente». Por ello, exige al Gobierno de España la convocatoria urgente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para la aprobación inminente del FLA extraordinario.