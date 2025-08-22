Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La vicerpresidenta primera Susana Camarero y el president Carlos Mazón. Jesús Signes

El Consell alega contra la propuesta de quita de la deuda: arbitraria, regresiva e ineficaz si no se reforma la financiación

Presenta observaciones en el trámite de consulta pública previa que rechazan el traje a medida pactado por PSOE y ERC para Cataluña

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:45

El Gobierno valenciano ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las CCAA en el que se recoge ... la condonación de parte de la deuda vinculada al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El documento al que ha tenido acceso este diario considera «arbitraria, regresiva e ineficaz» la propuesta de quita pactada por el PSOE con ERC y defiende que un acuerdo de este tipo se adopte en el marco de un conjunto de medidas pactadas entre todas las CCAA y encabezadas por una reforma del sistema de financiación autonómica que ponga fin a la infrafinanciación que arrastra la Comunitat.

