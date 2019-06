El consejo rector de À Punt frena la propuesta de programación de Marco Empar Marco, directora general de À Punt. / Irene Marsilla La cúpula del ente también deberá volver a debatir las cuentas y fija las primeras semanas de julio para evaluar la gestión de la directora ARTURO CERVELLERA Valencia Viernes, 28 junio 2019, 00:41

El consejo rector de À Punt, el máximo órgano de dirección de la radiotelevisión valenciana, se reunió ayer para aprobar la programación de otoño presentada por la directora general, Empar Marco. Pero las dudas que surgieron por parte de sus miembros ante la falta de información, el escaso tiempo para evaluar la propuesta y la tensión interna que se vive en el seno de la institución debido a los malos resultados económicos y de audiencia volvieron a llevar a que una decisión de calado se pospusiese hasta un próximo encuentro.

Fuentes de la entidad confirmaron que la programación de otoño no pudo ser ratificada debido a que varios integrantes del consejo rector quisieron no sólo más información sino poder fijar una opinión reposada. Esta nueva parrilla representa un paso atrás en algunos aspectos ya que una de las características de la misma será que el principal programa de la mañana, El matí À Punt, no será renovado ya que la dirección considera que no puede hacer frente a esa inversión. Una situación que tiene lugar después de que en verano ya se haya optado por prescindir de este magacín y otros programas propios para apostar por recuperar programas de la extinta Canal 9 y algunas novedades puntuales.

Este no fue el único punto que no pudo ser ratificado ya que las cuentas de 2018 tampoco pudieron ser aprobadas pese a que estaba previsto en el orden del día. Uno de los asuntos que más dudas generó entre los representantes de los diferentes partidos fue el hecho de que la Generalitat reclamase a À Punt unos fondos que la radiotelevisión trataba de transferir a la segunda sociedad que conforma el ente. Una especie de "argucia contable" según fuentes de la institución que vuelve a deteriorar la relación con el Gobierno. A esta situación es necesario sumar que À Punt no cumplirá con la norma de haber ratificado este presupuesto antes de mitad de año ya que la de ayer fue la última reunión del mes de junio y ya no hay tiempo físico para sacar adelante la propuesta.

El hecho de que los principales puntos de la reunión no llegasen a buen puerto tensó aún más las relaciones que se viven en el seno de la dirección, donde ya son varios los consejeros los que no dudan en exhibir públicamente sus diferencias con Marco y cada vez son menos los representantes que avalan a la actual directora general. Esta situación, unido a la mala gestión de la entidad con inversiones publicitarias muy por debajo de lo previsto y la poca capacidad de influencia en la sociedad valenciana, ya provocó que el pasado mayo se aprobase una evaluación de la directora que todo apunta a que llevará a su salida. Este examen interno, pese a que estaba programado para finales de junio, tendrá lugar en una reunión del consejo rector durante las primeras semanas de julio. El retraso es debido a que los informes realizados por una empresa externa no están todavía cerrados aunque los trabajos realizados para analizar el primer año de emisiones de la compañía sí han concluido. Desde À Punt no quisieron pronunciarse acerca de la reunión debido a que no se había llegado a ningún acuerdo de calado.

Durante la reunión de ayer también se notificó que el actual director de Comunicación y Publicidad de À Punt, Josep Moreno, renuncia a continuar en el puesto.