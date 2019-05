À Punt echa mano del videoclub de Canal 9 para rellenar su parrilla durante el verano Rescata las series Check in Hotel y Senyor Retor, que convivirán con L'Alqueria Blanca MARTA HORTELANO Jueves, 30 mayo 2019, 19:53

El Consell Rector de la Corporación Valenciana de Medios (CVMC) dio este jueves luz verde a la propuesta de programación veraniega que la directora de À Punt, Empar Marco, que rescatará varios clásicos de la extinta Canal 9 para rellenar las horas de radio y televisión en los meses estivales.

Según fuentes del Consell Rector, entre las antiguas series que volverán a hacer aparición en escena en la nueva tele se encuentran la conocida Senyor Retor, Check In Hotel, y Unió Musical Da Capo. La dirección ha echado mano del videoclub de Canal 9 para rellenar las horas de programación, aunque lo combinará con novedades que llegan a la pantalla para refrescar las audiencias. Así, la tele estrenará Cantant al cotxe, un concurso diario conducido por Carme Juan, y una coproducción con IB3 y TV3 llamada Favorits, sobre las nuevas tecnologías e internet.

En la radio, las novedades también llegan en verano con dos nuevos programas semanales: Gabinet de curiositats y Colección de vinilos. Aunque el grueso de la parrilla queda reducido a reposiciones de programas ya emitidios o adaptaciones, como Territori d'estiu, sustituto de Territori Sonor, que no continúa.

La cadena, que se desenchufa de la actualidad durante el verano (con la supresión del primer informativo del día en la tele), sustituirá el desaparecido À Punt Notícies Matí con una retransmisión a través de su plataforma multimedia en internet del informativo de radio.

A esa hora, en la televisión pública se emitirán dibujos animados para el público más joven de la casa.

La cadena, no obstante, aseguró este jueves en un comunicado que tiene previsto «dar una cobertura especial a la intensa actualidad política del mes de junio, cuando se conformará el nuevo ejecutivo valenciano». Lo hará a través de especiales, porque ni el programa desayuno de la mañana estará en antena ni tampoco el magazin del Matí Á Punt, que se despide el próximo día 28 de junio.

Sí continuará, sin embargo, el vespertino Àpunt Directe, que según fuentes consultadas, reducirá su horario y se centrará en temas festivos y de sociedad durante el período veraniego. Su continuidad estaría garantizada, según las mismas fuentes, siempre y cuando se lleve a cabo una rebaja del hasta un 30% en la producción a partir del otoño.

El malestar en las productoras contratadas por À Punt ha crecido después de que la cadena ya haya confirmado a varias que sus programas no continuarán en antena durante los meses de verano. Las productoras consultadas por este diario confirmaron ayer que la dirección ya les ha comunicado que durante los meses de verano, la programación de la radio pública quedará reducida a la mínima expresión, con programas musicales, informativos y reposiciones, según las mismas fuentes. Los programas semanales han sido cancelados hasta nueva orden. Es el caso de Plaerdemavida, Una Habitació Pròpia, La travessa, Focus, De banda a banda, Animalades o Samaruc Digital, que no tienen garantizada su continuidad para otoño.

Entre las productoras que trabajan para la cadena ha comenzado a cundir la incertidumbre por el comentario cada vez más extendido de que el presupuesto de la radiotelevisión estaría casi agotado para continuar produciendo. Fuentes de la cadena evitan confirmar este extremo, aunque desde el Consell Rector reconocen las apreturas.

Entre la plantilla, tanto de las productoras como de la propia cadena hay incertidumbre sobre los planes futuros de la dirección, ya que no se han comunicado renovaciones o cancelaciones definitivas. Es cierto que muchos programas sólo tienen contrato hasta junio, pero desde Contenidos no se ha confirmado si volverán de las vacaciones no remuneradas o se sustituirán por otros, que, sin embargo, deberían estar ya contratados o en proceso y, de momento no han pasado por el consejo rector, el máximo órgano directivo de la Corporación. Estos planes tampoco se desvelaron en la reunión de este jueves.