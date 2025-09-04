Compromís vuelve a exhibir sus discrepancias internas en relación con la quita de la deuda

La portavoz de Compromís en Les Corts y dirigente de Iniciativa, Aitana Mas, ha vuewlto a defender este miércoles la propuesta de quita de la ... deuda vinculada al FLA que aprobó el consejo de ministros este martes. Mas respaldó así las declaraciones del diputado nacional de su formación, Alberto Ibáñez, y marcó distancias con las de la parlamentaria de Mes, Àgueda Micó, que este martes volvió a rechazar la propuesta pactada por el PSOE y ERC.

Mas, en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, ha cuestionado la posición del president de la Generalitat, Carlos Mazón, y su rechazo a la condonación de 11.210 millones de euros de la deuda de la Comunitat Valenciana. «El Partido Popular no tiene proyecto, simplemente se basa en el conflicto con el gobierno estatal en batallas estériles que a la ciudadanía no le importan, que no hace más que acrecentar la desafección política y el desasosiego. Esto lo observamos en el debate de la deuda, que no lo entiende nadie».

La exvicepresidenta del Consell ha puesto el ejemplo de una familia que tiene una hipoteca. «Si a uno de sus miembros se le ofrece 11.000 euros por su productividad, no va a decir que no porque no le cubra toda la hipoteca. Una familia normal cogería el dinero», ha señalado. Mas no se ha referido a Micó, pero la diputada de Mes reiteró este martes su rechazo a la propuesta de quita al entender que es una cantidad que se queda lejos de la «deuda ilegítima» de la Comunitat, en alusión a los 47.000 millones contraídos como consecuencia de la infrafinanciación desde el año 2002 y el pago de intereses.

Mas ha insistido, en cambio, en señalar a Mazón, «que dice lo que le dan es poco y que no lo quiere». La coportavoz de Iniciativa ha señalado que desde Compromís, «que tenemos un bagaje de haber gobernado y sabemos lo que es elaborar unos presupuestos en una situación de infrafinanciación, sabemos lo que supondría esos 11.000 millones de euros, una descarga importante de esa deuda, que es la segunda conselleria del Gobierno valenciano por el pago de intereses a los bancos», ha recordado.

Micó, el martes, aseguró que su posición de rechazo a la propuesta de quita era la que siempre había representado Compromís. Mas, este miércoles, ha remarcado que esa quita permitiría cumplir con los proveedores a los que la Generalitat, ha asegurado «está pagando con un retraso de 60 días».

De otro lado, preguntada por los periodistas sobre en qué punto está el futuro de Compromís, la también coportavoz de Iniciativa ha afirmado que «hay que resolver algunas cuestiones de pluralidad sobre todo para poder continuar avanzando» hacia una federación de partidos.