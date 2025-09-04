Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz cambia este jueves: las horas más baratas y más caras
Aitana Mas, junto a Joan Baldoví, en una junta de portavoces de Les Corts. J. Cuellar

Compromís vuelve a exhibir sus discrepancias internas en relación con la quita de la deuda

Mas apela al bagaje de la coalición en el Consell para defender la importancia de la condonación después de que Micó proclamara que su rechazo es la posición «de siempre» de esa formación

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 01:14

La portavoz de Compromís en Les Corts y dirigente de Iniciativa, Aitana Mas, ha vuewlto a defender este miércoles la propuesta de quita de la ... deuda vinculada al FLA que aprobó el consejo de ministros este martes. Mas respaldó así las declaraciones del diputado nacional de su formación, Alberto Ibáñez, y marcó distancias con las de la parlamentaria de Mes, Àgueda Micó, que este martes volvió a rechazar la propuesta pactada por el PSOE y ERC.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  2. 2 Tres vecinos persiguen y retienen a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
  3. 3

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  4. 4 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia
  5. 5

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  6. 6 Los destinos a los que deja de volar Ryanair este invierno y los 5 aeropuertos en los que elimina hasta el 46% de billetes de avión
  7. 7 Un tren arrolla a una persona en la estación de Carcaixent
  8. 8 Un incendio en un desguace de Quart de Poblet provoca una gran columna de humo
  9. 9

    La Comunitat perderá tres conexiones directas este invierno por los recortes de Ryanair
  10. 10 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Compromís vuelve a exhibir sus discrepancias internas en relación con la quita de la deuda

Compromís vuelve a exhibir sus discrepancias internas en relación con la quita de la deuda