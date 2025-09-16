Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Compromís vuelve a dividirse por el rechazo de Sánchez a ir a la comisión de la dana en el Congreso

Ibáñez admite que es «un error» que el presidente del Gobierno no esté entre los comparecientes, pero prioriza iniciar ya la investigación mientras que Micó culpabiliza al PSOE del bloqueo de la iniciativa parlamentaria

Burguera

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:56

Compromís se vuelve a dividir en el Congreso. Esta vez es por la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación ... de la dana. Mientras que el diputado que se ha quedado en Sumar, Alberto Ibáñez, sitúa como prioridad que se ponga en marcha la comisión al margen de si se fija definitivamente en la hoja de ruta de las comparecencias que el jefe del Ejecutivo acuda. No lo ve igual la diputada de Compromís que se fue de Sumar al grupo Mixto del Congreso, la nacionalista Àgueda Micó, quien se resiste a que se ponga en marcha la investigación parlamentaria sin que la presencia de Sánchez se plasme de manera concreta. Ibáñez ha llegado a advertir que las líneas rojas, las del PSOE, pero también las de Micó, «ponen más fácil» al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, continuar en el cargo.

