Compromís vuelve a dividirse por el rechazo de Sánchez a ir a la comisión de la dana en el Congreso

Compromís se vuelve a dividir en el Congreso. Esta vez es por la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación ... de la dana. Mientras que el diputado que se ha quedado en Sumar, Alberto Ibáñez, sitúa como prioridad que se ponga en marcha la comisión al margen de si se fija definitivamente en la hoja de ruta de las comparecencias que el jefe del Ejecutivo acuda. No lo ve igual la diputada de Compromís que se fue de Sumar al grupo Mixto del Congreso, la nacionalista Àgueda Micó, quien se resiste a que se ponga en marcha la investigación parlamentaria sin que la presencia de Sánchez se plasme de manera concreta. Ibáñez ha llegado a advertir que las líneas rojas, las del PSOE, pero también las de Micó, «ponen más fácil» al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, continuar en el cargo.

«Es urgente que comience en el Congreso la comisión de investigación. No pueden haber líneas rojas para que comparezca Mazón, Pradas, la periodista Vilaplana o la dirección de À Punt. Llegamos tarde y cada día que pasa le ponemos más fácil a Mazón que se quede y haga lo mismo que Camps en el accidente del metro y que en Les Corts se celebre una comisión 'fake' para manipular y humillar a las víctimas. No podemos darle tiempo a Mazón para que la gente olvide. No debería pasar de esta semana que nos pongamos de acuerdo en comenzar esta comisión», ha indicado Ibáñez, portavoz de Sumar en la comisión de la dana.

Ibáñez ha reconocido que «el PSOE se niega a que venga Sánchez y es un error. Es importante que venga. Ahora bien, dimensionemos. Seamos responsables. La competencia exclusiva en emergencias es exclusiva de Mazón, y la prioridad absoluta para Compromís es que Mazón rinda cuentas para saber por qué no se envió el mensaje a tiempo y por qué antes no se paralizó la actividad económica en Valencia. No hay excusas ni ganas de equiparar lo que no es equiparable. Creo que Sánchez debería venir pero esto (su negativa a acudir voluntariamente) no puede ser una excusa para paralizar la única comisión que no tiene mayoría PP y Vox».

«No sabemos, once meses después, dónde estaba el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Sí sabemos que hay grabaciones televisivas que son valiosísimas y que han sido ocultadas. Sabemos que la Generalitat esconde lo que pasó el 29 de octubre. Hasta ahora, À Punt era un motivo de orgullo, en los momentos más difíciles de la dana, pero ahora vuelven a la manipulación de los peores días de Canal 9. La comisión de investigación sigue sin constituirse por el bloqueo del PSOE para poder votar a los que comparezcan. Para ellos es más importante que Sánchez no comparezca que esclarecer lo que ocurrió y la reparación de las víctimas», ha indicado Àgueda Micó.

La diputada nacionalista de Més ha rechazado la idea de Ibáñez de comenzar la comisión y, más adelante, concretar si Sánchez acude o no. Tanto ella como él. Tanto Micó como Ibáñez, han recalcado hablar «en nombre de Compromís», si bien cada uno de ellos lo hace desde posiciones distintas. El PSOE no permite votar la comparecencia de Sánchez a la hora de poner en marcha la comisión, y Micó rechaza que la investigación arranque sin que los socialistas acepten la presencia del presidente del Gobierno en la comisión.

Micó ha recordado los obstáculos puestos por el PSOE desde el principio para que arranque la comisión: «Si alguien no está permitiendo que la comisión empiece andar es el PSOE. La presidenta de esta comisión (Carmen Martínez, ex alcaldesa de Quart) es socialista y a ella le compete empezar las sesiones y llevar un plan de trabajo. El bloqueo siempre ha sido por parte del PSOE. Queremos que todos comparezcan. Necesitamos saber qué pasó ese día, pero también queremos que no vuelva a pasar y que los ministros y miembros del Gobierno expliquen qué hacen en una situación que afecta a casi un millón de personas».