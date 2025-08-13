Compromís y Vox se quedan fuera del foco político por la lucha encarnizada del PP y PSPV

La política valenciana vive un momento en el que el ruido lo generan, casi en exclusiva, el Partido Popular y el PSPV. El cruce ... de acusaciones, las disputas por la credibilidad y la carrera por controlar el relato mediático han dejado en un segundo plano a formaciones como Compromís y Vox, que, pese a sus intentos, no logran romper el cerco informativo.

La batalla más visible en las últimas semanas ha sido la de los currículos y trayectorias de los principales dirigentes. Desde que el PSPV trató de erosionar la imagen del president de la Generalitat, Carlos Mazón, cuestionando su título como abogado, al no estar colegiado, el PP ha contraatacado con acusaciones similares contra referentes socialistas. Entre ellos, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que se ha visto envuelta en debates sobre la veracidad y relevancia de su formación y los títulos de los que presume en su LinkedIn. Otros dirigentes de ambos partidos han sido arrastrados a esta contienda, convirtiendo la agenda política en una guerra de expedientes y biografías que no tiene fin.

En este clima, Mazón ha optado por una estrategia de resistencia calculada. El Consell baraja prorrogar los actuales Presupuestos autonómicos para evitar abrir un nuevo frente con Vox antes del otoño. Octubre, marcado por la celebración del 9 d'Octubre y el aniversario de la dana, será un mes políticamente inflamable, con la oposición dispuesta a aprovechar cualquier grieta. En este contexto, el ruido de una negociación presupuestaria con el socio de gobierno podría convertirse en un riesgo innecesario.

A esta guerra se ha sumado una polémica de alto voltaje: el caso de José María Ángel, ex alto cargo del PSPV, acusado de haber falsificado un título universitario para acceder a su plaza como funcionario, días después de que esto saliera a la luz el dirigente socilista dimitió de todos sus cargos. Desde el PSPV se habla de una operación orquestada para destruir su reputación.

En este escenario polarizado los partidos minoritarios tratan de encontrar un hueco en la agenda pública. Sin embargo, sus esfuerzos no logran competir con el pulso mediático entre populares y socialistas. El ejemplo más reciente es el de Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat y antigua líder de Compromís, que reapareció en las jornadas organizadas por la Unificación Comunista de España. Su intervención buscaba proyectar un discurso crítico contra el bipartidismo y reivindicar un espacio político alternativo.

Vox, sin nuevos proyectos de calado que llevar a la arena política, su presencia se limita a declaraciones puntuales y propuestas en materias como seguridad, educación o la acogida de menores migrantes.

En definitiva, la política valenciana se encuentra atrapada en una dinámica en la que dos grandes fuerzas absorben prácticamente toda la atención, librando una batalla tanto ideológica como personal. Mientras tanto, las formaciones que en otras etapas recientes fueron clave en la gobernabilidad —como Compromís— o que actualmente son socios indispensables —como Vox— quedan relegadas a un papel secundario, obligadas a buscar oportunidades en un tablero donde las fichas se mueven al ritmo que marcan los partidos mayoritarios en la Comunitat.