Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sesión de control parlamentario al president de la Generalitat, Carlos Mazón Efe

Compromís y Vox se quedan fuera del foco político por la lucha encarnizada del PP y PSPV

La pugna de los currículos y la prórroga presupuestaria dejan sin espacio a las formaciones minoritarias

Alejandra Carrillo

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:29

La política valenciana vive un momento en el que el ruido lo generan, casi en exclusiva, el Partido Popular y el PSPV. El cruce ... de acusaciones, las disputas por la credibilidad y la carrera por controlar el relato mediático han dejado en un segundo plano a formaciones como Compromís y Vox, que, pese a sus intentos, no logran romper el cerco informativo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  2. 2 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  3. 3

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  4. 4 Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG
  5. 5 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  6. 6

    Las carreras que evitan los alumnos valencianos
  7. 7 Aemet activa un doble aviso amarillo este martes en la Comunitat por calor, prevé probables tormentas y señala las zonas donde caerán
  8. 8

    La realidad tras la pillada de Coldplay: los engaños rompen más de 5.000 parejas al año en Valencia
  9. 9 Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
  10. 10 Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Compromís y Vox se quedan fuera del foco político por la lucha encarnizada del PP y PSPV

Compromís y Vox se quedan fuera del foco político por la lucha encarnizada del PP y PSPV