El PSPV invita por error a un edil del PP a su reunión de la dana Zulima Pérez citó solo a alcaldes socialistas, pero invitó por equivocación al regidor del popular de Montserrat, que rechazó asistir y criticó la reunión

Alejandra Carrillo Valencia Jueves, 7 de agosto 2025, 18:24 Comenta Compartir

La primera reunión de Zulima Pérez como nueva comisionada para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana no ha salido como muchos esperaban. El encuentro, convocado exclusivamente con alcaldes socialistas de municipios damnificados, ha estado rodeado de polémica desde el inicio. Primero, por su falta de transparencia: fue el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, quien desveló públicamente la cita, pese a que desde el propio partido se intentaba mantenerla en un ámbito privado, lejos del foco mediático. Y ahora, por un error en la convocatoria que ha generado aún más incomodidad interna y ha alimentado las críticas tanto dentro como fuera del partido.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, el alcalde del PP en Montserrat, Sergio Vilar, fue el dirigente municipal involucrado en esta confusión. Vilar ha confirmado que decidió no asistir al encuentro al considerar que su invitación a la convocatoria era un «error». Según explica, entiende que pudo tratarse de una equivocación derivada del hecho de que su antecesor en el cargo pertenecía a los socialistas valencianos. Esta circunstancia, dice, podría haber llevado a incluir su nombre en la lista de asistentes sin verificar el signo político actual del ayuntamiento. Aún así, subraya que su decisión de no acudir se basó también en un «tema moral», al considerar inapropiado participar en una reunión que, por diseño, excluía deliberadamente a representantes de otros partidos.

Preguntado sobre la actitud de la nueva comisionada, que tomará posesión de su cargo en el próximo Consejo de Ministros previsto para el 26 de agosto, Vilar fue tajante: «Debería haberse reunido con todos los alcaldes». En su opinión, una estrategia verdaderamente eficaz para abordar la recuperación tras la dana pasa por escuchar a todos los responsables municipales, sin distinción de siglas. Además, de forma acusatoria, dejó entrever que detrás del secretismo de la convocatoria hay intereses partidistas: «Para mí hay razones obvias por las que muchos miembros del partido querían mantener la reunión en secreto», afirmó.