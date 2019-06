Compromís saca a Natxo Costa de Comercio y mantiene a Nomdedéu Natxo Costa, director general de Comercio durante la pasada legislatura. / DAMIÁN TORRES Esquerra Unida ratifica el nombramiento de Ignacio Blanco como secretario autonómico de Participación y Transparencia S. P. VALENCIA. Viernes, 21 junio 2019, 02:03

La fase más personalista, más vinculada a los nombres y a los intereses internos de los partidos, salpica las negociaciones para la configuración del segundo y tercer escalón del Consell, donde se ubican altos cargos como los secretarios autonómicos, directores generales o subsecretarios con dos objetivos principales, en ocasiones aparentemente contradictorios: engrasar la Generalitat y actuar como contrapeso a los políticos que el resto de formaciones incluyan en las consellerias donde se ha de trabajar con la fórmula del mestizaje. Para la toma de decisiones se contempla también la necesidad de 'compensar' a aquellos políticos o técnicos militantes que han realizado servicios valiosos a los partidos o se han quedado descolgados de los puestos preferenciales en las listas electorales.

La necesidad de cuadrar las reclamaciones de todos los partidos que participan en el nuevo Consell está provocando que el diseño de la arquitectura haya multiplicado las secretarías autonómicas, el segundo escalón de las consellería, que si durante la pasada legislatura casi alcanzan la veintena, de cara al próximo Ejecutivo se dispara a una treintena, un tercio más, según fuentes vinculadas a la negociación.

En el paquete de los que parece que cuentan con el cargo asegurado por parte de Compromís están la exdiputada Isaura Navarro, que actualmente ha vuelto a ejercer de abogada en el sindicato CCOO y que durante la pasada legislatura se especializó en temas sanitarios, lo que parece convertirla en favorita para incorporarse a la conselleria que dirige la socialista Ana Barceló.

El número de secretarías autonómicas que se barajan para el nuevo Consell se dispara

Sanidad acomete retos importantes, como es todo lo relacionado con las reversiones de los centros hospitalarios gestionados a través de empresas, un asunto que los socialistas pretenden manejar con prudencia y diplomacia mientras que Podemos exige mano dura contra las empresas, una posición más próxima a la de Isaura Navarro, nada convencida de la colaboración público privada de la actual gestión.

El que también parece que dispone del beneplácito para seguir como Secretario Autonómico de Economía es Enric Nomdedéu, a pesar de que se mantiene vigente un procedimiento judicial contra él interpuesto por el PP a causa del supuesto uso de recursos públicos para impulsar la campaña electoral de Compromís en Castellón. Nomdedéu, que en su día se autodescartó para seguir en la Generalitat, ahora se deja querer.

En Economía, sin embargo, el que no continuará es el director general Natxo Costa, uno de los más señalados por su gestión, vinculada a los comercios valencianos. Costa se ha dirigido a algunos compañeros a través de un mensaje confirmando que no repetirá como director general de Comercio «a petición propia y en una decisión personal muy meditada». No obstante, el propio Costa, que presume en círculos empresariales de tener muy buena relación con las principales dirigentes de Compromís, asegura que tiene «las puertas abiertas a continuar» en el Consell, y que valora otros cargos. El que sí se va del Gobierno valenciano es Lluis Ferrando, el secretario autonómico de Vivienda en la etapa de la socialista María José Salvador. Una incógnita es el futuro del que fuera subsecretario de Transparencia, Alfons Puncel, uno de los altos cargos procedentes de Iniciativa (el partido de Oltra integrado en Compromís) que ha mantenido actitudes más reivindicativas en el Consell a la hora de cuestionar las posiciones de altos cargos del PSPV.

Puncel, al igual que Navarro, son perfiles que combinan la posibilidad de gestionar con la de actuar como contrapeso ante socialistas con planteamientos distanciados a los de Compromís. La que se incorporará al grupo de altos cargos propuestos por Compromís es la nacionalista (miembro del Bloc) Inma Orozco, una de las candidatas de las listas de Compromís que se quedaron a las puertas de entrar en Les Corts y a las que ahora se les busca acomodo, al igual que ocurre con Marian Campello, exdiputada.

Ignacio Blanco será secretario autonómico de Participación y Transparencia, en la conselleria que dirigirá Rosa Pérez Garijo, según ratificó la ejecutiva de Esquerra Unida.