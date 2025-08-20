Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallada en Paiporta parte de la 'tortada' de Goerlich que arrastró la dana
La nacionalista Micó y el ecosocialista Ibáñez, diputados de Compromís pero en grupos distintos en el Congreso.

Compromís se divide ante la quita de la deuda a las autonomías

Los nacionalistas de Més creen que la propuesta del Gobierno «no responde a las necesidades de los valencianos» y los ecosocialistas de Iniciativa la califican de positiva y afirman que «en el Botánico ya la hubiéramos firmado»

Burguera

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:57

Compromís hace gala ya de su dualidad en todo lo referente a la política nacional, y sus diputados en el Congreso, cada uno en un ... grupo, se han manifestado de modo bien distinto respecto a todo lo relacionado con la condonación de la deuda a las autonomías. Los nacionalistas de Més afirman que la medida del Ejecutivo de Sánchez es insuficiente y, en realidad, solo se justifica como baza electoral a mayor gloria de la ministra Montero, que pretende disputarle a Juanma Moreno la presidencia de la Junta de Andalucía. Los ecosocialistas de Iniciativa del Poble Valencià valoran positivamente la quita por entender que «marca una buena dirección» e incluso señalan que, en tiempos del Botánico, el Consell y la izquierda valenciana se hubiera dado con un canto en los dientes si hubiera registrado esa resta de los números rojos de la Comunitat que ahora propone el Gobierno central.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 AEAT da a los mutualistas jubilados un nuevo plazo para rellenar el segundo formulario y reclamar miles de euros
  2. 2 Aemet anuncia chubascos y tormentas fuertes este miércoles en la Comunitat y detalla dónde lloverá
  3. 3 La casa de lujo más cara de la Comunitat Valenciana no encuentra comprador
  4. 4

    Otro día de lucha sin cuartel en el monte valenciano con 12 fuegos activos
  5. 5

    «Olía a gasolina y el hijo bajó gritando que su padre estaba muerto antes de la explosión»
  6. 6 Día negro en la carretera: seis personas mueren en solo unas horas en accidentes de tráfico
  7. 7 Este es el pueblo de Valencia con la mejor piscina para ir en familia, según ChatGPT
  8. 8

    El Valencia reorganiza su delantera
  9. 9 Jupol afirma que los policías abatieron al hombre armado con un cuchillo ante «un ataque directo»
  10. 10

    Alerta por polvorines en la Comunitat en tiempos de fuego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Compromís se divide ante la quita de la deuda a las autonomías

Compromís se divide ante la quita de la deuda a las autonomías