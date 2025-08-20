Compromís se divide ante la quita de la deuda a las autonomías

Compromís hace gala ya de su dualidad en todo lo referente a la política nacional, y sus diputados en el Congreso, cada uno en un ... grupo, se han manifestado de modo bien distinto respecto a todo lo relacionado con la condonación de la deuda a las autonomías. Los nacionalistas de Més afirman que la medida del Ejecutivo de Sánchez es insuficiente y, en realidad, solo se justifica como baza electoral a mayor gloria de la ministra Montero, que pretende disputarle a Juanma Moreno la presidencia de la Junta de Andalucía. Los ecosocialistas de Iniciativa del Poble Valencià valoran positivamente la quita por entender que «marca una buena dirección» e incluso señalan que, en tiempos del Botánico, el Consell y la izquierda valenciana se hubiera dado con un canto en los dientes si hubiera registrado esa resta de los números rojos de la Comunitat que ahora propone el Gobierno central.

El temor interno en Compromís frente a la decisión de Més de abandonar el grupo de Sumar e irse al Mixto, que no secundó Iniciativa, se confirma en toda su extensión en cuanto Àgueda Micó, diputada nacionalista, y Alberto Ibáñez, parlamentario ecosocialista, abren la boca respecto a la gestión del Gobierno central. La fractura se consumó en junio y no descansa ni en las vacaciones de agosto.

Antes de las vacaciones estivales, el Pleno del Congreso convalidó el Real Decreto para distribuir este año entre las comunidades autónomas un total de 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, lo que supone un 9,5% más respecto a 2024. Votó a favor de ello hasta el PP. En contra, Junts y Vox. Micó se abstuvo.

Ahora, ante la aceleración por parte del Gobierno central de la quita a Cataluña para salvar su presupuesto a través del cortejo a Esquerra, también hay discrepancias en Compromís. La medida supondrá una condonación de deuda de 17.000 millones de euros a Cataluña. El total de la quita es de 83.000 millones, de los que a la Comunitat le corresponden algo más de 11.000 millones.

Micó, de Més, considera que se trata de una medida electoral en beneficio de la socialista andaluza María Jesús Montero, ya que la propuesta «no responde a las necesidades reales de los valencianos», sino que es «totalmente discrecional, para solucionar un pacto concreto con un partido político y una situación concreta de una ministra de Hacienda que es candidata a la Junta de Andalucía». Un 'todo mal' de manual.

Ante esta situación, la nacionalista valenciana advirtió de que «nosotros», que se debe circunscribir a Més, «no seremos cómplices de un acuerdo en el que realmente no se tienen en cuenta criterios objetivos, de infrafinanciación y de desigualdad real entre los valencianos y el resto de ciudadanos del Estado». Además, ha hecho hincapié en que la Comunitat Valenciana es la región que tiene «una deuda más grande» como consecuencia de la «infrafinanciación que el propio Gobierno central y que el Estado ha tenido con los valencianos».

En ese «nosotros» de Més no puede incluirse a Iniciativa, que también es Compromís, pero no forma parte de ese «nosotros», sino más bien del «ellos», los que sí apoyan la iniciativa.

Alberto Ibáñez es el otro diputado en el Congreso que forma parte de Compromís. Micó e Ibáñez están en grupos distintos en Madrid, hasta donde llegan por la misma vía (del AVE), gracias a la misma lista (electoral) militando en la misma coalición (Compromís) pero para defender posiciones distintas.

«Con la medida de la condonación, nosotros estamos entre los más beneficiados. Ya nos hubiera gustado estando en el Botánico, y lo hubiéramos firmado, contar con una iniciativa así por parte del Gobierno. Marca una buena dirección y la valoramos positivamente por considerarla un paso positivo. La quita es una cosa y la falta del sistema de financiación, es otra», ha aclarado Ibáñez.

El diputado de Iniciativa no cree que haya que abonarse a un discurso de «todo mal», y considera que «hay cosas, como la quita de la deuda, que benefician a los valencianos, aunque no solucionan sus problemas, que en realidad dependen de una financiación injusta».