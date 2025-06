Compromís se encamina a la ruptura con la votación para seguir o no en Sumar

«Van directos al precipicio desde hace meses». Así resumen desde uno de los escaños del grupo parlamentario de Compromís en Les Corts el rumbo ... de la coalición. Los nacionalistas de Més, el partido con mayor número de militantes de la formación, han puesto en marcha una votación entre los miembros del Consell Nacional, una consulta que finaliza este lunes a las 19.30. La pregunta es: «¿Estás de acuerdo con este posicionamiento de la Ejecutiva Nacional de Más-Compromís y, por lo tanto, con la adscripción de Compromís al Grupo Mixto del Congreso?». Lo importante del resultado es que los nacionalistas han tomado la decisión de forma «unilateral», según fuentes de la coalición. Porque, de hecho, en la propia consulta se advierte de que la diputada de Més, Àgueda Micó, se irá al grupo Mixto si en la consulta vence del 'sí', al margen de lo que opine el resto de la coalición.

Los nacionalistas se han liado la manta a la cabeza ante la estupefacción de Iniciativa del Poble Valencià, el partido que fundó Oltra. En IPV aseguran que la consulta y la decisión de Micó se toma al margen de la posición de Compromís. O de lo que quede de Compromís después de que uno de sus diputados, Micó, se vaya al grupo Mixto mientras que el otro, Alberto Ibáñez, pretende quedarse en Sumar. En este sentido, Ibáñez, de IPV, se alinea con Izquierda Unida. Desde IU se ha pedido este lunes a Compromís que aparquen diferencias con Sumar para no debilitar al «único» Gobierno europeo de izquierdas.

El Consell Nacional de Més realiza la pregunta, y si sus miembros votan por la salida de Sumar en el Congreso, «en representación del conjunto de la militancia de Més. Sin embargo, la decisión última sobre la adscripción parlamentaria de Compromís en el conjunto de la coalición tendrá que ser objeto de acuerdo entre las fuerzas que la conforman«. Señalan los nacionalistas, intentando romper, pero sin romper.

No obstante, añaden que «en ausencia de este acuerdo global a nivel de Compromís, será la propia diputada de Más-Compromís, Àgueda Micó y Micó, quien ejercerá su autonomía parlamentaria y formalizará la adscripción en el Grupo Mixto para garantizar el ejercicio lleno de nuestra acción política«. Es decir, que como Iniciativa no quiere irse de Sumar, Micó se irá de Sumar. Una ruptura en toda regla.

La cúpula de IPV ha tenido una reunión hoy, si bien no se ha convocado oficialmente a los órganos directivos del partido que fundó Oltra, de tendencia ecosocialista. Durante el fin de semana, las reuniones entre miembros de IPV y Més han intentado evitar lo que finalmente ha ocurrido. Los nacionalistas anunciaron la semana pasada que hoy elevarían una consulta al Consell Nacional.

«En principio, este Consell Nacional de Més se convocaba porque IPV convocava su órgano análogo: la Mesa Nacional. Sin embargo no hay Mesa Nacional. No se entiende por qué se mantiene la consulta si el otro órgano no se ha convocado», admite un nacionalista crítico con la dirección de Més, que ha decidido tomar su propio camino. Uno de sus dirigentes, recuerda a Fuster: «Toda política que no hagamos nosotros será hecha contra nosotros». Los nacionalistas han decidido «hacer política». Su problema es que no están solos en Compromís, o tal vez sí lo estén y ya no sea en Compromís porque la coalición salte por los aires por sus diferencias a la hora de plantear una posición respecto a Sumar.