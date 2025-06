Compromís se hace de rogar por Sánchez y Sumar

Burguera Martes, 17 de junio 2025, 16:40 Comenta Compartir

Compromís está en fase de dejarse querer y de no querer a nadie. Como esa fase de los adolescentes que no saben qué les pasa ... y que hablan poco, con estados de ánimo cambiantes, y con gesto desafiante y serio, pero a la vez confuso. Pues así están en la coalición respecto al PSOE y a Sumar. Como si de repente se dieran cuenta en la coalición de que papá y mamá son también personas con flaquezas y miserias. Pedro Sánchez ya no es creíble. Yolanda Díaz ya no acompaña.

En Compromís piden explicaciones a Sánchez, que no es «matar al padre» (término freudiano) pero sí es ponérselo difícil cuando más difícil lo tiene. De hecho, le reclaman al presidente del Gobierno que se piense si no sería necesario que se plantease una moción de confianza. No se ponen en el mismo plano que Podemos, refractario a explicaciones del líder socialista, pero tampoco en la línea acomodaticia de Sumar. Y es que la plataforma de izquierda tampoco es el hogar soñado por la coalición, que se está pensando emanciparse, o no, que tampoco lo tiene claro, pero tiene intención de tomar una decisión frente al «silencio» de Sumar. La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha proclamado este martes que su formación «no se fía» del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. El síndic de la coalición en Les Corts, Joan Baldoví, ha señalado que el jefe del Ejecutivo central se ha quedado «corto» en sus explicaciones. De hecho, consideran «conveniente» y «recomendable» que Sánchez les incluya en la ronda de partidos con los que quiere establecer consultas, a pesar de que el presidente ya se reunió con Yolanda Díaz. Sin embargo, la coalición exige preservar su individualidad y singularidad, que en realidad es algo que también reivindica frente a Sumar. Baldoví ha advertido que Compromís se reunirá «esta semana» porque «la pelota está en nuestro tejado» después de plantear ante el grupo parlamentario al que pertenecen en el Congreso una serie de reivindicaciones y no haber recibido respuesta. De tal modo que, según Baldoví, habra que «acordar lo que haya que acordar», una frase enigmática similar a la que utilizaba Mazón cuando lideraba la oposición y decía que «la Comunitat está como está». Y es que el síndic de Compromís, en la última Ejecutiva ya aportó una frase de este tipo cuando aseguró que «alguna vez tenía que pasar», al referirse a una posible escisión del grupo Sumar en el Congreso. Ya se verá, como dice Baldoví: «Quan toque, regarem». De momento, sobre Sánchez, la nacionalista Micó aclaró que «no pedimos que se vaya como presidente, por ahora», ha contestado a la pregunta de si Sánchez debería dimitir, pero sí le ha instado a comparecer «de forma inmediata» en el Congreso y a acordar con sus apoyos parlamentarios medidas para garantizar no sólo la continuidad de los avances sociales sino un «cambio de paradigma» en la lucha contra la corrupción. Ante la negativa de Sumar a citar a Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre la dana, Micó ha indicado que todos los escenarios siguen abiertos y que confía en cerrar este asunto esta semana, sin mostrar rechazo a que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza en el Congreso. Baldoví, ha explicado que la coalición valencianista celebrará una nueva ejecutiva durante esta semana, después de no haber obtenido «ninguna respuesta» en las conversaciones con Sumar y con el resto de formaciones integradas en el grupo plurinacional. «Nos reuniremos y acordaremos lo que tengamos que acordar», ha garantizado tras la junta de síndics. Baldoví forma parte de Més, partido mayoritario de la coalición que planteó en un primer momento la salida del grupo de Sumar en el Congreso. El síndic de Compromís ha vuelto a defender las condiciones «absolutamente razonables» que plantearon a Sumar para no romper relaciones, con el objetivo de tener «plena autonomía» y «la misma libertad» en la Cámara Baja que si estuvieran en el grupo mixto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Compromís