Qué es la cocina del CIS Tezanos, presidente del CIS,. / Efe Cómo calcula el CIS la intención de voto de quién no dice a quién va a votar LAS PROVINCIAS Jueves, 28 febrero 2019, 16:17

Los datos que ofrece el CIS, dirigido por José Félix Tezanos, cada vez que publica el barómetro de intención de voto no dejan indiferente nunca a casi nadie. Unos, porque creen que les podía ir mejor. Otros, porque creen que está manipulado. En unos y otros casos, todos hacen mención a la 'cocina' del CIS. ¿Qué es la cocina? Pues la cocina del CIS no es más que la inclusión en los resultados del recuerdo de voto y la simpatía política de los ciudadanos consultados. Es decir, que los resultados que se dan no son absolutos (el voto directo), sino que están 'aderezados'. Sin embargo, el CIS ha asegurado en repetidas ocasiones que la cocina ya no existe. y en 2018 llegaron a publicar una nota de prensa en la que textualmente decían que «el CIS recoge lo que opina y dice directamente la población encuestada, sin ninguna distorsión ni reelaboración no explicada».

Vamos a ver ahora qué es exactamente la cocina del CIS, que no son más que las técnicas que permiten corregir falsas impresiones que se pueden colar en un sondeo. El resultado de que un % va a votar a x partido no significa que los encuestados hayan contestado de forma directa que van a votar a dicho partido, sino que el resultado final del porcentaje mostrado se obtiene por el voto directo (el que dice que va a votar a x abiertamente, mienta o no) + la 'cocina': cuando alguien no dice lo que quiere votar o incluso contesta que no sabe lo que va a votar, el CIS introduce una serie de indicadores para 'decidir' que es lo que va a votar el encuestado en cuestión. De esta manera, se valora lo que votó en las últimas elecciones (la fidelidad en el voto), su simpatía por determinados partidos u otros indicadores más difusos para decidir un voto como el hecho de estar o no en el paro, la nota que pone a los líderes políticos, el recuerdo de voto o su situación económica.

La explicación del Tezanos, presidente del CIS

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha pedido tomarse con «mucha cautela» las encuestas electorales, como la publicada por esta institución en febrero, al estar todavía alejadas de los comicios generales del 28 de abril.

Ha recordado que desde que asumió la gestión de la institución demoscópica, los datos se presentan en términos brutos, por lo que «es imposible cambiar nada», lo que solo se puede hacer -ha añadido- sometiéndolos a lo que se llama la 'cocina'.

A su juicio, hacer una proyección de esos datos para fijar una estimación de voto no es oportuno en el actual contexto sociológico.

«No queremos engañar a los ciudadanos. Presentamos los datos brutos y advertimos que esos datos brutos van a ser probablemente objeto de alguna modulación», lo ha justificado.

Tezanos, en declaraciones a la Cadena SER, ha contextualizado el sondeo divulgado por el CIS, que incrementa la ventaja del PSOE (33,3 por ciento) en intención de voto directo respecto a PP (16,7) y Ciudadanos (15,3) y sitúa por detrás a Unidos Podemos (14,5) y Vox (5,9).

«Las encuestas son un instrumento de conocimiento de la realidad, no una verdad reglada, sobre todo, cuando están muy distantes del momento electoral. Por lo tanto, hay que tomárselas siempre con mucha cautela y no exagerar», ha afirmado el presidente del CIS.

Tezanos ha opinado que en las elecciones del 28 de abril, «puede pasar cualquier cosa y lo mismo gana el tripartito de derechas o el PSOE», lo que ha atribuido, en buena medida, a que cada vez más, los ciudadanos deciden su voto en el último momento, como se observó en los comicios en Andalucía el pasado 2 de diciembre.

El presidente del CIS ha comentado que el estudio preelectoral que se publicará a finales de marzo o principios de abril, con unas 17.000 entrevistas, sí recogerá datos de estimación de voto y de reparto de escaños. E