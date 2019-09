Ciudadanos estudia una moción de censura en la Generalitat Lorena Roldán, presidenta de Ciudadanos en Cataluña. / EFE «No sólo jalea a los CDR, sino que aplaude a los que están en prisión preventiva por presunto terrorismo», justifica Lorena Roldán, presidenta de Ciudadanos en Cataluña A. A. Madrid Lunes, 30 septiembre 2019, 16:51

La dirección nacional de Ciudadanos decidirá este lunes si somete a una moción de censura al presidente de la Generalitat, Quim Torra. El anunció lo hizo ayer Lorena Roldán. La líder de la formación liberal en Cataluña considera que se debe dar este paso a raíz de la detención el pasado lunes por terrorismo de nueve personas relacionados con los CDR. «No sólo jalea a los CDR, sino que aplaude a los que están en prisión preventiva por presunto terrorismo», justificó Roldán.

La diputada catalana recordó que «es la primera vez que se detiene a personas con explosivos, con Goma-2, con objetivos para atentar contra Cataluña. Y el señor Torra, como presidente de la Generalitat, los aplaude y los defiende». Por todo ello, añadió, su obligación es «sacar a Torra de la Generalitat». A la detención de los supuestos terroristas se suma el violento pleno del pasado jueves en el Parlament, donde el diputado liberal Carlos Carrizosa acabó expulsado por orden del presidente de la cámara, el republicano Roger Torrent.

La moción contaría con los seguros votos en contra de Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP. El PP ya ha avanzado que sus cuatro diputados la apoyarán. Quien no se ha manifestado aún al respecto es el PSC. Los socialistas podrían moverse entre el no y la abstención. Aunque la Ejecutiva que preside Albert Rivera dé luz verde a la moción de censura, está tiene nulas posibilidades de prosperar.

Ciudadanos ganó las elecciones autonómicas de 2017, pero la mayoría absoluta de las fuerzas independentistas apenas le ha dejado margen de maniobra para ejercer de líder de la oposición. Aun siendo rechazada, el debate de la moción sería un perfecto altavoz para los liberales, a los que todas las encuestas auguran un severo retroceso en las elecciones generales del 10 de noviembre.