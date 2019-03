Ciudadanos elimina de sus listas a los responsables orgánicos del partido La formación presenta una candidatura renovada en la que Merino y Peris irán en Valencia tras Cantó, y Ventura y Quiles en Castellón y Alicante A. CERVELLERA Viernes, 22 marzo 2019, 00:49

Ciudadanos cerró ayer su candidatura para las elecciones autonómicas que liderará Toni Cantó, candidato a la presidencia de la Generalitat. Cantó ha logrado su objetivo de renovar unas listas donde tan sólo repetirán tres diputados autonómicos de los trece que fueron elegidos en los comicios de 2015 y de las que no formarán parte dos pesos pesados dentro del partido durante los últimos años.

La renovación de las listas conlleva un importante número de bajas respecto al grupo parlamentario actual, como las de los actuales diputados autonómicos Juan Córdoba, subdelegado territorial de la provincia de Valencia, y Emilio Argüeso, secretario de organización en la Comunitat. Dos dirigentes de relevancia dentro del proyecto que según Ciudadanos ahora se dedicarán en exclusiva al trabajo orgánico y que pasarán a cobrar un sueldo del propio partido.

Tras Cantó se situará la economista Rut Merino; Mamen Peris, actual portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Valencia; Carlos Gracia, director de instituto, y Jesús Salmerón, actual asesor de Ciudadanos en Les Corts y activista LGTBI. Patricia García, actual concejal en Aldaia, ocupará el sexto puesto, tal y como confirmaron fuentes de la formación. Ninguno de los actuales parlamentarios autonómicos de la provincia repetirá en su puesto. Toni Subiela, que también ha sido diputado esta legislatura, será el candidato de la formación naranja a la alcaldía de Burjassot. María José García tampoco volverá a Les Corts, ya que figura en la candidatura para las elecciones generales en el quinto puesto y todo apunta a que Ciudadanos no sacará los suficientes apoyos para que pueda lograr un escaño.

La lista por Alicante estará encabezada por la concejal María Quiles y le seguirán Yaneth Giraldo, actual portavoz del partido en el Ayuntamiento de Alicante, y Emigdio Tormo, uno de los dirigentes orgánicos de la formación que no se dedicará en exclusiva a la formación. José Antonio Martínez será el número cuatro y el quinto puesto lo ostentará Fernando Llopis, que en su día fue portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Alicante. El actual parlamentario autonómico Toni Woodward queda relegado a un sexto puesto que no está considerado de salida y su asiento en Les Corts no está asegurado. Por su parte, Mari Carmen Sánchez, actual portavoz en la Cámara, será la candidata a la alcaldía de Alicante.

Quien sí repetirá en la Cámara será Mercedes Ventura y será la cabeza de lista por la provincia de Castellón. Tras Ventura se sitúan Cristina Gabarda, Eduardo del Pozo, Vicente Fernández y David Luis López. Ninguno de ellos ha estado en Les Corts esta legislatura.

La renovación de candidatos autonómicos de Ciudadanos también se debe a que cuatro dirigentes de Ciudadanos abandonaron el partido tras una crisis interna y pasaron al grupo de los no adscritos. Esta situación contrasta con las listas al Congreso donde sólo ha habido una incorporación, la de la cabeza de lista de Valencia, la economista María Muñoz, que sustituye a Toni Cantó. El resto de puestos de salida son los mismos que en 2016.