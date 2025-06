El cisma en Compromís dinamita las estrategias

Junio ha resultado un mes terrible para la izquierda valenciana. Empezó con los audios de Cerdán, Koldo y Ábalos que ha dejado muy descolocados ... a los socialistas. En el PSPV reconocen estar en estado de shock. Parecía que era el momento de que Compromís acelerase y reafirmase el terreno que las encuestas señalan que había ganado tras la dana. La coalición había podido exprimir una vena reivindicativa mucho más efectista y combativa que la de los socialistas, que tenían además el hándicap de la aportación económica del Gobierno central, tan escasa y mal articulada que los ayuntamientos se han confesado desbordados para tramitar las obras mientras una quebrada Generalitat (antes ya lo estaba y ahora lo está aún más)ha tardado meses en que cristalizasen las entregas a cuenta y está a la espera de un FLAque durante 12 años había llegado ininterrumpidamente. Así pues, a la izquierda del PSPV (ese nicho electoral que en 2023 se desmovilizó de tal modo que impidió a Puig continuar al frente de la Generalitat pese a lograr su mejor resultado electoral) se le había abierto el cielo político. Sin embargo, en un giro increíble de los acontecimientos, Compromís ha decidido apretar un inesperado botón, que no se sabe si es el de la autodestrucción pero que al menos sí es el de las autolesiones.

A la izquierda de la izquierda del socialismo todo resulta muy similar al diaziduro de plomo, el explosivo más inestable, una sustancia tan sensible frente a impactos, roces y cambios de temperatura que su manipulación es muy peligrosa. Sumar, Izquierda Unida y Podemos no parecen capaces de recomponer un espacio común a nivel nacional. En la Comunitat, Compromís debería liderar todo ese espectro. Podemistas y EU ni siquiera lograron representación en Les Corts en las últimas elecciones autonómicas. ASumar no se le permite poner un pie orgánico en la Comunitat, terreno propio de la coalición configurada por los nacionalistas de Més (el partido mayoritario de la coalicion), los ecosocialistas de Iniciativa del Poble Valencià (la formación fundada por Oltra) y Els Verds.

Todo el terrenito a la izquierda del PSPV está por abonar y parecía que Compromís era el más indicado para liderar la siembra y la 'collita'. Sin embargo, y quizá porque en la coalición se ha removido algo al constatar el modo en que las opciones del PSOE (y por tanto del PSPV) desbarrancaban a partir de la aparición de los audios del caso de los exsecretarios nacionales de Organización, en Compromís se han desatado las hostilidades internas. La discrepancia no es nueva en la coalición valenciana. Antes de llegar el Botánico, pero también durante el Botánico, en Compromís se ha escenificado en multitud de ocasiones las diferencias ideológicas e incluso alguna notable discrepancia respecto a los objetivos políticos. Sin embargo, la decisión del pasado lunes de Més, una decisión «unilateral» supone cruzar una línea insólita y entrar en territorio desconocido. Se está agitando el diaziduro de plomo.

Los nacionalistas han apostado por irse del grupo parlamentario Sumar por su cuenta y (alto) riesgo, al margen de lo que opine el resto de la coalición. Si su consulta a los miembros del Consell Nacional daba el visto bueno a Àgueda Micó, la diputada nacional de Més dejaría Sumar. La pregunta era un trámite. Los nacionalistas sabían el resultado. El sí salió con un 92% de los votos. Fuentes de Iniciativa aseguran que esa consulta no se había pactado con ellos durante el fin de semana previo en el que los dos partidos intentaron negociar algún tipo de salida. De hecho, fue en esa víspera cuando Sumar remitió a Compromís un acuerdo donde le ofrecía un funcionamiento dentro del grupo parlamentario similar a un subgrupo, con autonomía de voto y capacidad propia de presentar iniciativas legislativas en el Congreso para Micó y Alberto Ibáñez, el otro diputado de Compromís. Ibáñez pertenece a Inciativa y ha decidido quedarse.

De este modo, la palabra distinta, la discusión, la negociación interna y agónica hasta el último minuto ya no son la máxima manifestación de la diversidad en Compromís. En la coalición han dado un paso más. Més ha decidido tomar su propio camino en Madrid después de que los nacionalistas tomasen una decisión a sabiendas de que rompía la supuesta unidad de acción política.

Es complicado que una apuesta de este tipo implique algún tipo de ganancia electoral para Compromís, que como marca ha dinamitado su credibilidad. Quizá sus componentes puedan reinventarse en otra cosa, porque ahora mismo, su continuidad como coalición es complicada, lo que también revienta su estrategia, porque, en realidad, ya no hay una estrategia, sino muchas y, de algún modo, potencialmente enfrentadas o, al menos, divergentes.

Desde Més, la 'explicación de la falla' es que «Compromís ha decidido»... pero la realidad es que la ejecutiva de la coalición no ha pinchado, ni cortado, ni siquiera se ha reunido. Los nacionalistas sí han decidido, y en los próximos días habrá que ver si los trozos rotos y separados se pueden recomponer. Quizá esta división de hoy acabe en una reagrupación en torno a otra oferta electoral en el futuro. Quizá otro artefacto donde se integren los de ahora y alguna clase de reconversión de la fórmula de convergencia con EU, Podemos y lo que quede de Sumar. Quizá, pero de momento, toda estrategia post-dana conjunta no parece tener demasiadas vías de poderse desarrollar. La discrepancia y desconfianza mutua habitual se han disparado a cotas desconocidas.

«Vamos hacia el ridículo máximo. No hay coherencia política, ni estructuras comunes y coherentes de decisión, ni se escucha a los que opinamos otras cosas», señalan fuentes de Iniciativa, cuyos dirigentes históricos (como en su día eran Oltra o los miembros de su entorno) nunca han ocultado su escepticismo frente a Sumar. Sin embargo, ahora las dudas no provienen del exterior. En estos momentos, el problema es completamente interno y compromete el futuro de Compromís.

Exaltos cargos de Compromís se dejan ver con el PSPV

La multiplicidad de piezas y matices, corrientes y posturas en Compromís se mantuvieron más o menos cohesionadas mientras el Botánico estaba en funcionamiento. Sin embargo, dos cataclismos políticos han tenido que digerirse a partir de mayo de 2023. El primero, el duelo en diferido de la salida de la primera línera de su príncipal líder, Mónica Oltra. El segundo, la pérdida de la Generalitat y de ayuntamientos como el de Valencia. La dana parecía que había logrado recomponer a la coalición, que en el caso de Iniciativa sufrió una importante crisis con la salida de algunos de los que fueron altos cargos tanto en el Consell como en el Cap i Casal.

En Més, gracias a acaparar todos los principales cargos públicos como oposición, han logrado mitigar la convulsión hasta que ahora se ha producido la ruptura unilateral con Sumar, lo que abre un horizonte desconocido en el conjunto de Compromís.

Antes de ello, dos excargos de Compromís se integraron en la ejecutiva del PSPV de Valencia que lidera Pilar Bernabé, que esta semana, con motivo de un acto organizado por el PSPV, ha posado también en fotos junto a un exdirector general del Consell, José de Lamo, que formó parte de la conselleria de Oltra.