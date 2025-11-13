Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Bonoloto de hoy deja más de 158.324 euros entre cuatro jugadores y deja un premio en un municipio de solo 4000 vecinos
Francis Puig, empresario de la comunicación y hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, accede al juzgado. J. SIGNES

Cataluña concede 10.000 euros al hermano de Ximo Puig para impulsar el catalán

Francis Puig sigue cobrando subvenciones públicas pese a estar procesado por estafa y falsedad en la justificación de ayudas

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Francis Puig, empresario del audiovisual y hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha recibido una nueva subvención, en esta ocasión de ... 10.000 euros, para la promoción del catalán en el territorio de la Comunitat Valenciana. Una aportación que ha llegado desde el departamento de Presidencia del Govern de Cataluña. Esta administración es, por ahora, la única que sigue alimentando de subvenciones a Comunicacions dels Ports, una de las firmas del empresario, que está procesado por estafa y falsedad en el cobro de ayudas públicas.

