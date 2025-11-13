Cataluña concede 10.000 euros al hermano de Ximo Puig para impulsar el catalán

Francis Puig, empresario del audiovisual y hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha recibido una nueva subvención, en esta ocasión de ... 10.000 euros, para la promoción del catalán en el territorio de la Comunitat Valenciana. Una aportación que ha llegado desde el departamento de Presidencia del Govern de Cataluña. Esta administración es, por ahora, la única que sigue alimentando de subvenciones a Comunicacions dels Ports, una de las firmas del empresario, que está procesado por estafa y falsedad en el cobro de ayudas públicas.

La ayuda está incluida en la convocatoria para la concesión de subvenciones a proyectos que fomenten, consoliden y ayuden a la transición tecnológica «del espacio catalán de comunicación para empresas privadas titulares o arrendatarias de licencias para la prestación de servicios de radio o televisión, en catalán o en aranés».

Francis Puig tendrá que sentarse en el banquillo junto a su socio, Juan Adell Bover, propietario también de varias productoras de televisión en la provincia de Castellón, por pertenecer a un entramado de empresas para lograr subvenciones desde distintas administraciones para la promoción del valenciano y del catalán. Tanto la Fiscalía como la Generalitat valenciana y el PP acusan al hermano del exjefe del Consell de liderar esta organización, que ingresó centenares de miles de euros desde la llegada del Consell del Botánico, liderado por Ximo Puig, al poder en 2015.

Las acusaciones se concentran en un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa agravada. El juez excluyó el delito de fraude de subvenciones porque no se rebasa la cifra defraudatoria de 120.000 euros al año. Además, a Francis Puig se le reclama una fianza que supera los 147.000 euros. A uno de los hermanos Adell Bover la reclamación es de 99.000 euros.

Francis Puig junto a los hermanos Adell Bover y otros empresarios del ramo conforman el conocido como cartel de las productoras. Este grupo de empresas ya fue descubierto pactando precios para ganar concursos de corresponsalías de À Punt, un hecho que denunció la propia cadena pública y que terminó con una multa por parte de Competencia de la Generalitat que superaba los 43.000 euros.

Comunicacions dels Ports, que es la empresa matriz de Francis Puig, sigue ingresando subvenciones a la espera de que se desarrolle el juicio. Una de las peticiones de Competencia era que estas empresas no pudieran contratar con la administración pública pero una resolución del ministerio de la socialista María Jesús Montero indultó a Francis Puig y sus socios de esta pena.

Otras de las firmas del hermano de Ximo Puig, en este caso Mas Mut Produccions, que también ha sido un instrumento relevante en el cobro de ayudas públicas pese a tener la sede social en un chalé sin actividad ubicado en una localidad de Teruel, no ha recibido nuevas aportaciones ya que en el proceso judicial abierto se considera que esta empresa en realidad sólo servía para recibir inyecciones de dinero. Por eso, por ahora no ha optado a nuevas subvenciones. De hecho, la última aportación a esta firma de una ayuda pública también es del departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña a finales del año 2024, con una inyección económica de más de 21.000 euros.

Francis Puig y su socio están a la espera de que comience el juicio para tratar de justificar todas las aportaciones recibidas en forma de subvenciones.