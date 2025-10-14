Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El juez abre juicio a Francis Puig por la trama de las ayudas y le reclama una fianza de 147.000 euros
Francis Puig, el día que acudió a declarar a la Ciudad de la Justicia. Jesús Signes

El juez abre juicio a Francis Puig por la trama de las ayudas y le reclama una fianza de 147.000 euros

El magistrado dicta el auto de apertura de juicio para el hermano del expresidente de la Generalitat y su socio de cabecera

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 15:10

Comenta

Un paso más en el procedimiento judicial abierto contra Francis Puig y su socio por la trama de ayudas públicas para el fomento del valenciano. ... La Fiscalía, la Generalitat Valenciana y el PP acusan al hermano del expresidente Ximo Puig de liderar un entramado de empresas para captar subvenciones públicas de la Administración valenciana y también de la catalana. El juzgado ha dictado el auto de apertura de juicio oral, una de las escasas resoluciones que no son recurribles. Lo hace incluso antes de la que la Audiencia se pronuncie acerca del recurso que plantearon los dos acusados contra el auto de procesamiento. Es la última vía de los dos investigados para evitar sentarse en el banquillo.

