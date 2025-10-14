El juez abre juicio a Francis Puig por la trama de las ayudas y le reclama una fianza de 147.000 euros

Un paso más en el procedimiento judicial abierto contra Francis Puig y su socio por la trama de ayudas públicas para el fomento del valenciano. ... La Fiscalía, la Generalitat Valenciana y el PP acusan al hermano del expresidente Ximo Puig de liderar un entramado de empresas para captar subvenciones públicas de la Administración valenciana y también de la catalana. El juzgado ha dictado el auto de apertura de juicio oral, una de las escasas resoluciones que no son recurribles. Lo hace incluso antes de la que la Audiencia se pronuncie acerca del recurso que plantearon los dos acusados contra el auto de procesamiento. Es la última vía de los dos investigados para evitar sentarse en el banquillo.

Las acusaciones se concentran en un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada. El juez ha excluido el delito de fraude de subvenciones porque no se rebasa la cifra defraudatoria de 120.000 euros al año. En cambio, mantiene en la resolución que los hechos encajan, siempre de manera indiciaria, con una estafa ya que los investigados utilizaron «documentos falsos o reclamaron por actuaciones sin relación con la actividad que era merecedora de la subvención». El objetivo era obtener fondos de la Administración con el que mantener la actividad de las sociedades ahora bajo sospecha.

El juez acuerda, además, que se le reclame a Francis Puig una fianza de 147.589,29 euros, cantidad que estaría destinada a reparar el dinero supuestamente desviado de la Generalitat valenciana y la catalana. En caso de que el hermano del expresidente no puede aportar esta cantidad se procederá al embargo de los bienes a su nombre o bien a la declaración de insolvente.