Francis Puig, a su llegada a la Ciudad de la Justicia. Jesús Signes

La hipoteca reputacional que Puig deja a Morant: el caso de su hermano

El Botánico siempre ignoró este asunto que ha terminado por explotar con la apertura de juicio a la actual dirección socialista

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:12

A Ximo Puig, el expresidente de la Generalitat, solo le faltó negar que Francis Puig fuera su hermano. No hubiera resultado extraño que recurriera a ... aquella mítica muletilla de 'ese señor del que usted me habla', producto del ingenio de Mariano Rajoy. En ese paulatino proceso de 'distanciamiento familiar' también negó que fuera un empresario, tal y como debe entender la izquierda el concepto. Aunque todo parecía mucho más sencillo: empresario es el que tiene una empresa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

