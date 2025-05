Catalá recuerda a Camps que «es momento de estar todos unidos» en el PP

Burguera Domingo, 11 de mayo 2025, 12:13 Comenta Compartir

Missa d'Infants en la plaza de la Virgen. Francisco Camps, expresidente de la Generalitat y una de las personas que no se pierden ... el acto, no está. No es habitual, pero tampoco lo es la situación que protagoniza el exmandatario del PP con los actuales dirigentes del partido. Entre ellos, María José Catalá, alcaldesa de Valencia, o el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el líder del PP, un liderazgo que cuestionan los simpatizantes de Camps, que un día antes, este sábado, se congregaron en Veles i Vents en torno al expresidente deseando que vuelva a dirigir el partido «lo antes posible». La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha intentado esquivar el órdago de Camps, una reivindicación de su figura cuando la de Mazón se sitúa en un perfil bajo a cuenta de la dana. Precisamente, la reconstrucción tras la riada ha sido el argumento utilizado por Catalá para no entrar en el debate político que intenta plantear Camps y sus seguidores.

Catalá ha asegurado sentir «mucho respeto» por el expresident. Al fin y al cabo, si ella llegó al Consell fue de la mano de Camps, por el que ha dicho sentir una gran consideración, al igual que lo hace con «cualquier compañero y militante» del PP. Sin embargo, ha considerado que en el partido «es momento de estar todos unidos y trabajar en la reconstrucción» tras la dana del 29 de octubre. De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este domingo, tras la Missa d'Infants, después de que este sábado el expresident reiterase estar «a disposición de un partido que pretende estar en pie y mirando al futuro», y donde subrayó que será lo que los militantes del partido «crean conveniente: Haremos lo que tengamos que hacer para que este partido esté en pie». Noticias relacionadas Amor incondicional a la Virgen en un Traslado multitudinario y sin incidentes Benavent ruega que no se instrumentalice el sufrimiento de las víctimas de la dana La alcaldesa de Valencia ha recordado su respeto por Camps y que, «como siempre», entiende «cualquier iniciativa de cualquier militante» de su partido, el PP. No obstante, ha considerado que ahora en la formación popular es «el momento de estar todos unidos y de trabajar en la reconstrucción» tras la dana que arrasó la provincia de Valencia el pasado octubre. «Ahora tenemos por delante un trabajo histórico, el trabajo histórico de reponerse de un drama como ha sido la dana en todos los pueblos y municipios» afectados, ha señalado Catalá, quien ha recordado que los alcaldes de estas localidades están «trabajando sin parar para intentar ayudar a nuestros vecinos», por lo que cree que su partido «tiene que estar en la reconstrucción, como está en este momento, al 100%».

