Camps se rodea de un millar de militantes y ex altos cargos: «Te queremos presidente del PP lo antes posible»

Cielo parcialmente despejado, 20 grados y un millar de personas en Veles y Vents. Mientras sonaba «I will survive» subía la rampa del edificio Francisco ... Camps, que al llegar hasta donde le esperaba cerca de un millar de personas escuchó los gritos de «presidente, presidente». Se supone que querían recordar y rememorar los años de gobierno del PP (hace 30 años, el PP llegó a la Generalitat por primera vez), pero había más cosas que reivindicar, principalmente la figura de Camps. Allí estaba Sonia Castedo, Carlos Fabra o Alfonso Rus (con Emilio Llopis), así como ex conselleras como Maritina Hernández o ex concejales del Ayuntamiento de Valencia como María Jesús Puchalt.

«Debemos volver a ganar por mayoría absoluta, como en Madrid, Andalucía o Galicia, o como pasaba en la Comunidad Valenciana. Gracias, presidente», aseguró Inés Peiró, actualmente concejala del PP en La Pobla de Vallbona, una 'rara avis' entre un amplio elenco de ex alcaldes, ex concejales, ex altos cargos del Consell y de las diputaciones de la Comunitat, todos del PP, pero también alguno de Vox. La gente de Rus, Fabra y los alicantinos de Castedo se han puesto al lado de Camps.

Entre ellos prácticamente todo el equipo de gobierno de Rus y sus fontaneros orgánicos en Valencia, entre ellos, Llopis, que ha hecho una reivindicación del PP como «el partido que mejor comprende los valores, las tradiciones y sueños de los valencianos». Aparici, ex presidente de la Diputación de Castellón, agradeció la presencia de «su gran referente», Fabra, y advirtió sobre la necesidad de recuperar la unión en el PP. Menciones numerosas a Rita Barberá. Cargos vigentes, solo algunos concejales. Castedo fue la más contundente: «Qué suerte estar todos aquí y qué pena estar todos aquí. Pero guste más o menos, aquí estamos, aquí están los que hicieron grande al PP. Cuando un partido quiere ser grande, debe contar con su gente, a la que hay que tenerla en cuenta. Yo soy de las que el partido trató mal, pero estoy aquí con los que hicieron grande al partido pero sobre todo a la Comunitat».

«Somos noticia. Leo cosas que no me gustan y se preguntan qué vamos a hacer, y lo que vamos a hacer es trabajar. Aquí no hay nadie rehén de nadie. Estamos donde nos da la gana y donde nos diga la persona que queremos que esté en lo más alto, Franciso Camps, que espero que sea presidente del PPCV lo antes posible», ha clamado Castedo, que se ha erigido como una de los «tres mosqueteros», junto a Llopis y Aparici. Castedo, entre ovaciones, acabó pidiendo «que esto no sea un acto más, porque hay que cambiar el partido porque esto no está funcionando. Ojalá el partido fuera fuerte, pero no lo es. España sin la Comunitat no será del PP. Que no se equivoquen. Gracias por la valentía de muchos, como Inés, la presentadora». Y es que, Peiró, la concejal de La Pobla de Vallbona forma parte del equipo de gobierno de uno de los municipios más poblados de la comarca de Camp de Turia, y ha sido la encargada de presentar, tanto a los «tres mosqueteros» como al mismísimo Camps.

Porque a las 12.25 horas, Camps tomó la palabra, aclamado, vitoreado, con tracas al viento, ya antes, y no después de que hablase. No obstante, después se volvió a tirar un castillo de fuegos artificiales mientras sonaba el himno regional. Se disparó con pólvora de rey, ciertamente.

«Yo y todos solo tenemos como objetivo que Feijóo sea presidente del Gobierno de España. Yo voy a ser lo que queráis. No estaría aquí si no hubiera notado en estos años durísimos vuestra cercanía. Podría estar saboreando el final de un tremendo proceso. Pero me apetece aportar y estoy más ilusionado que nunca. Hay España para rato y PP para rato. Formo parte de un proyecto colectivo que defiende a los gobiernos del PP pero que busca un futuro mejor. No hay nostalgia, sino compromiso», ha comenzado explicando Camps, para recordar que a Barberá «aún no se le ha dado el reconocimiento que se merece».

Camps ha asegurado que tiene «ganas de volver a poner en marcha la Comunitat, y gobernar por mayoría absoluta siempre y no ver si gusta lo que decimos. España se merece otro gobierno, y para eso es necesario el apoyo mayoritario en la Comunitat. Mi partido necesita más potencia y menos complejos. No quiero un PP dormido ni que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas en la Generalitat. No quiero un PP preso de otros partidos».

«¿Si entonces salían los proyectos, por qué hoy no salen? Estoy recorriendo el territorio de nuevo de norte a sur y de este a oeste y me siguen pidiendo cosas a mí. Nos pedían cosas entonces y así se logra que un partido represente el sentimiento de la gente. Y yo quiero volver a conseguirlo. No miro con nostalgia todo aquello sino como punto de apoyo para ir hacia delante. El PP todavía no ha reconocido todo lo que hicimos y hasta que no lo haga no podremos pedir la confianza de la gente. Hemos venido hoy a reconoceros el esfuerzo de entonces para poder volver a conseguirlo. Hoy es un día importante. Nos hemos reencontrado. Esto va en aumento. Seré aquello que vosotros queráis. Estoy a disposición del partido y si eso significa lo que significa haremos lo que tendremos que hacer. Como soy un leal militante, yo haré como dos gallegos antes que yo, y haré lo que tengamos que hacer», ha dicho Camps, sin decir pero diciendo.

Un ejercicio de ambigüedad complicado de explicar, así que mejor transcribirlo tal cual: «Pues como os he dicho al principio de mi intervención, yo seré exactamente aquello que vosotros creáis conveniente. Hoy estoy a disposición de las ilusiones y emociones de un partido que pretende volver a ponerse en marcha. Y por lo tanto, si eso significa lo que significa, significa lo que significa. Y lo que haremos es lo que tenemos que hacer. Estoy diciendo lo que les estoy diciendo». Difícil decir menos, o más.

El expresidente ha asegurado que apoya a los dirigentes del PP «pero yo quiero una Comunidad Valenciana fuerte y que el PP vuelva a ser el partido que vertebra el territorio. Ya lo hicimos. Seré lo que queráis. Estoy a vuestra disposición. Vamos a ganar por mayoría absoluta en 2027. Estáis en un acto político, y hace mucho que no pasaba eso, política con letras mayúsculas. Porque sois muchos, con mucha calidad y compromiso».

«Cuando ponía sillas, cuando fui concejal, presidente de la Generalitat… y lo pasaba bien porque trabajaba por la gente», ha señalado Camps, quien ha invitado a su «proyecto» a los «cargos públicos, que no han venido, porque un partido sin gobierno puede existir pero no al revés». Y tras invitar a todo el mundo al «proyecto» y animar a «seguir adelante», el acto ha concluido entre gritos de «presidente, presidente, presidente».