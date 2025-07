Camps echa un pulso a Mazón

Héctor Esteban Valencia Martes, 8 de julio 2025, 19:49 Comenta Compartir

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps va a salir a la cancha a jugar. Dará el paso este miércoles en el Palau Alameda, el salón en el que roció con cava sus mayorías absolutas antes de que Gürtel acabara o interrumpiera, según se mire, su carrera política. Ahora, con el aval de la absolución en cada caso judicial en el que ha comparecido, quiere volver a la primera línea. Camps va fuerte y quiere ser el nuevo presidente regional del partido, anunciará que se presentará como alternativa a Carlos Mazón para el próximo congreso regional y su idea, como ha pregonado en cada acto, comida y cena que ha montado en los últimos meses es «devolver» las glorias al PP valenciano. Todo esto, su departamento de prensa lo resumió ayer en una frase escueta: «Dar el paso».

La idea es meter hoy en el Palau Alameda a medio millar de militantes y simpatizantes del partido en un acto en el que habrá cena, mitin y rueda de prensa. El rumor del paso al frente de Camps sobrevolaba la política valenciana desde hace meses, desde que el exlíder del partido inició una serie de reuniones con militantes por todos los rincones de la Comunitat con el objetivo de calibrar sus apoyos.

Entre sus lugartenientes, cargos del PP de la vieja escuela como la excaldesa de Alicante Sonia Castedo, que también ha quedado absuelta de todas las acusaciones que envolvieron su gestión, y el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, que en cambio sí que pisó la cárcel una temporada. En el acto del Veles e Vents celebrado hace unas semanas también se pudo ver al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y a varios diputados y alcaldes de la época triunfal del PP de Camps.

«Esta decisión no tiene nada que ver con las decisiones que se han tomado en el Congreso Nacional del PP –celebrado el fin de semana– sino que responde a su iniciativa personal y al sentir del partido», señalan desde su entorno. Desde el núcleo más cercano a Camps insisten en su derecho legítimo a postularse para optar a la dirección regional del partido y aseguran que sus intenciones son orgánicas, no las de aspirar a ser el candidato del PP a la presidencia de la Generalitat.

A pesar de no ser su idea, en el comunicado sobre la cena, en el último párrafo, se hace mención a una encuesta de NC Report con una intención de voto para Camps del 37% a la presidencia de la Generalitat frente al 36,1% de María José Catalá y sin ninguna mención al actual presidente Carlos Mazón

Hasta este momento, a los movimientos de Camps en el seno del PP no se le habían dado más que una importancia relativa pero ahora, la dirección regional liderada por Mazón ha subido una marcha y lo que antes parecía inocuo ahora empieza a incomodar. El anuncio previsto por Camps para este miércoles se producirá dos días después de las palabras del síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, en las que pedía al expresidente de la Generalitat que mesurara sus movimientos internos. «Camps ha sido maltratado por la izquierda. Nadie merece el trato que ha sufrido. La izquierda no le ha pedido perdón», comenzó Llorca en una entrevista en À Punt. Pero a continuación afirmó que no entiende la actitud de su compañero. «¿Se imaginan que cuando el proceso de los trajes alguien hubiera montado un movimiento dentro del partido para sustituirlo? Me hubiera sentido indignado, la verdad», señaló. Un apretón de tuerca en el seno del PP de Mazón, que empieza a ver a Camps como una piedra en el zapato.

El portavoz popular en Les Corts consideró que Camps, «al que le tengo un gran respeto», dispone de todo el derecho a presentarse a dirigir el PP de la Comunitat. «Es un valor que tiene el partido». Sin embargo, lamenta la estrategia actual. «Camps tiene experiencia para saber medir los momentos», añadió.

A pesar de las intenciones de Camps, en Génova parece que la hoja de ruta es otra, especialmente ahora cuando el partido está muy tocado por la reciente dana y el liderazgo de Carlos Mazón muy cuestionado. El líder nacional del PP, Núñez Feijóo, ha eliminado la obligatoriedad de convocar los congresos regionales cuatro meses después del nacional, lo que cambia el panorama para el PPCV. Suprimir esa 'obligación' de convocar en un plazo de cuatro meses el congreso regional significa sí o sí que el cónclave para elegir nueva dirección se irá hasta 2026, «o incluso al 2027 si se quiere plantear como el inicio de la campaña electoral», remarca un destacado cargo del partido valenciano, por lo que a pretensión de Camps no podrá ser tan inmediata como desea.