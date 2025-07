Camps sigue en su intento de dinamitar el liderazgo de Mazón: convoca otra cena con simpatizantes

El expresident de la Generalitat Francisco Camps sigue en su estrategia de dinamitar el liderazgo de Carlos Mazón. Desde hace meses el que fuera también ... presidente de la formación popular se esfuerza en organizar cenas, reuniones y eventos para mostrar su capacidad de convocatoria y su ascendencia, todavía, en un sector del PP que se vio apartado tras la llegada triunfal del líder alicantino. Todo esto, además, en un momento de máxima debilidad del presidente, acorralado por su controvertido papel el día de la dana.

Camps ha organizado para el próximo 9 de julio en la ciudad de València una cena con militantes, en la que hablará con ellos de los «próximos pasos a dar» dentro del partido y que promete serán «apasionantes». El expresidente hizo el anuncio a través de sus redes sociales donde difundió un vídeo sobre el evento. Prometió tener «contacto directo» con los militantes para escuchar sus propuestas en la organización.

El expresidente baraja presentarse al congreso del PPCV, aunque no lo ha confirmado de manera expresa. Lleva meses moviéndose en una calculada ambigüedad para no dar un paso en falso. Camps activó su estrategia cuando comprobó que la dirigencia del PP no tenía entre los planes más inmediatos su rehabilitación política. De hecho, desde el PP pidieron en su momento prudencia y esperar a la última resolución judicial que queda pendiente antes de abordar ese controvertido asunto.

Fuentes de su entorno indicaron que en la cena se espera reunir a unas 500 personas. Una cifra similar a la que logró hace unos meses en una cita de similar naturaleza en el Veles e Vents. Allí asistieron antiguos dirigentes del partido como Alfonso Rus, Carlos Fabra o Sonia Castedo, ante las que se ofreció a poner en marcha un partido que en su opinión «ha perdido fuelle». Los tres anteriores son políticos condenados -en el caso de Castedo solo salpicada- por graves casos de corrupción.

La excusa de la convocatoria fue celebrar «30 años de compromiso» -en 1995 fue cuando el PP llegó a la Generalitat, bajo la presidencia de Eduardo Zaplana, que los populares mantuvieron veinte años y recuperaron en 2023 con Carlos Mazón- y reencontrarse «con quienes hicieron grande al Partido Popular».

Cinco días después, Camps aseguró en un comunicado que, si la militancia se lo pide, se presentará a presidir el PPCV en el próximo congreso del partido, pues tiene «más ilusión que nunca». Pero no aclaró qué significa esa petición de la militancia ni de qué forma debe articularse.

El que fuera presidente de la Generalitat entre 2003 y 2011 dimitió ante la proximidad del juicio por el caso de los trajes, una pieza separada de la macrocausa de Gürtel, la trama que terminó por hundir al PP e incluso una de sus sentencias supuso una moción de censura que terminó con la victoria de Pedro Sánchez.